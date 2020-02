No aguantó más. La reciente Gala de La Academia dio mucho de qué hablar. Esta vez la cantante Ana Bárbara no pudo contener su irá y explotó contra Arturo López Gavito, juez del reality de Tv Azteca, durante el programa en vivo.

Recordemos que todo empezó en la tercera gala del reality musical, en aquella ocasión López Gavito expresó que la canción ‘Lo busqué’ de Ana Bárbara, era “horrible y un bodrio".

Fue así que la intérprete de ‘Bandido’ aprovechó su presentación en el escenario de La Academia, a la que asistió en condición de invitada y donde entonó la canción antes criticada, para arremeter contra López Gavito mientras agradecía la invitación de Adal Ramones, presentador del concurso.

"Quiero decirle que la canción ‘Lo Busqué’, la escribí en un momento muy triste y tú lo sabes porque tú estabas conmigo y me dejaste presentarla en tu programa”, dijo la famosa artista de San Luis Potosí, México.

Pero lo mejor vendría después, cuando Ana Bárbara por fin lanzó su crítica hacia Arturo López Gavito: “Gracias Adal por aquella oportunidad aunque algunos consideran que esa canción es una porquería, salió de este corazón bandido ojala y aprendan cuando den una critica a respetar la obra, no importa que no nos guste no podemos ofender, una cosa es criticar y otra cosa es ofender”.

Mientras esto ocurría, el aludido Arturo López Gavito, fue captado por las cámaras del programa, sonriendo y sin responder a la cantante.

El acalorado momento culminó cuando Adal le pidió a Ana Bárbara que cantara otro tema; el pedido fue bien atendido con la canción ‘Qué Poca’ y aseguró que era propicia para el momento.