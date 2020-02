Justin Bieber y Selena Gomez terminaron su tormentosa relación hace más de dos años. Sin embargo, el cantante canadiense, quien actualmente está casado con la modelo Hailey Baldwin, recién se animó a hablar sobre su exnovia.

Para sorpresa de muchos, el intérprete de “Yummy” concedió una entrevista a Zane Lowe para la emisora Apple Music, donde reconoció que traicionó la confianza de la exestrella de Disney en reiteradas ocasiones.

Aunque no mencionó el nombre de Selena Gomez, portales como Hola, El Espectador, As, entre otros señalaron que Justin Bieber se refirió sobre el romance que vivió con la cantante, ya que fue la única relación seria que tuvo antes de contraer matrimonio con Hailey Baldwin.

“En mi relación anterior, desaparecía y hacía locuras y me comportaba como un salvaje; no pensaba en nadie más que en mí”, dijo Justin.

“Sentía que me respetaba y yo también le tenía mucho respeto. Como sea, ella (Selena Gómez) me amaba, y verme con alguien más la lastimaba. A eso agréguenle estar triste. Ella salió e hizo cosas que me lastimaron, y así como me dolió, yo también hice cosas que la hirieron. Una vez que el tour terminó, nos dejamos de hablar por completo, me sorprendió demasiado”, agregó el canadiense.

Durante la entrevista con la emisora Apple Music, Justin Bieber también se pronunció sobre el inicio de su romance con Hailey Baldwin. El joven artista mencionó que no fue muy honesto con su actual esposa, debido a que su relación anterior -con Selena Gomez- lo dejó afectado.

“Le dije: ‘Mira, aún sigo herido y trato de encontrar mi camino. No estoy listo para hacerte una promesa… Simplemente no quiero decirte algo y terminar haciendo lo contrario’. Me encontraba en un momento en donde ya había vivido eso antes y quería ser lo más honesto posible con ella, fue como ‘No me encuentro en un lugar en el que te pueda ser verdaderamente fiel’”, señaló el intérprete de 25 años.