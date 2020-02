Cardi B baila al ritmo de ‘Get Right’ y Jennifer Lopez comparte el video en Instagram

Belcalis Marlenis Almanzar, mejor conocida como Cardi B, sorprendió a sus seguidores de Instagram al lucir algunos pasos de baile al ritmo de ‘Get Right’, un conocido tema de Jennifer Lopez, quien no dudó en compartir el video de la rapera en su red social.

“¡Sí! Chicas del Bronx”, fue el escueto mensaje que escribió la popular cantante de ascendencia puertorriqueña para acompañar el clip donde Cardi B modela y suelta algunos sensuales pasos bailando la exitosa canción lanzada en 2005.

Cabe señalar que ambas artistas nacieron y crecieron en el populoso barrio del Bronx en Nueva York, lugar del que ambas estrellas se han expresado siempre con mucho orgullo, por lo que no es casualidad que demuestren en sus redes sociales sus humildes orígenes.

Cardi B sorprendió al bailar al ritmo de "Get Righ". Foto: Instagram

Incluso, JLo narró en una oportunidad durante una entrevista con la revista W, que “pensaba que los angelinos no andaban nunca y necesitaban su carro para todo, lo que contrastaba con mi estilo de vida en el Bronx. Ese barrio me ha dado toda la fuerza que tengo hoy en día: toda la energía y la ambición que me definen a diario la conseguí ahí”.

Jennifer Lopez y Carbi B nacieron en el barrio del Bronx, en Nueva York. Foto: Instagram

Por su parte, Cardi B nació, creció y trabajó en el conocido barrio neoyorquino, donde se concentra gran parte de la población latina y negra de la ciudad. En otro momento, la artista de origen dominicano quiso compartir una fotografía del outfit que utilizó para volver a recorrer las calles de su barrio de la niñez.

Fiel a su estilo, la intérprete de ‘Bodak Yellow’ lució una larga cabellera lacia de color púrpura que hace juego con su cartera y sus uñas. Para complementar utilizó un pantalón blanco y un abrigo largo. ‘From the block (de la cuadra)’, subtituló Cardi B a la imagen de su publicación.