El conflicto legal y emocional que mantienen Jefferson Farfán y Melissa Klug por el cuidado de sus hijos ha generado opiniones divididas entre las figuras de la televisión peruana.

Esta vez, la conductora de “Nunca más”, Andrea Llosa, lanzó un fuerte comentario sobre el escándalo que está remeciendo la farándula.

Para la periodista de ATV, si ella ganara el sueldo que obtiene el futbolista Jefferson Farfán, le entregaría todo a sus hijos y le daría la mejor calidad de vida.

Andrea Llosa, conductora de televisión de "Nunca más"

“Yo creo honestamente que si tienes mucho dinero, como Jefferson Farfán, dale todo a tus hijos. De verdad, me parece... no sé si la palabra (para Jefferson) es mezquindad, no sé cuánto le pasará de pensión y seguramente un niño no necesita, no todos tienen la misma condición económica porque no todos tienen el mismo padre, cada situación es diferente", expresó la conductora de televisión.

Melissa Klug y Jefferson Farfán son protagonistas de un escándalo mediático por sus hijos.

"Si yo ganaría muchísimo dinero, te juro que todo el dinero se lo daría a mis hijos, no estaría pensando en ‘no, mejor no le voy a dar, le voy a dar menos’. No sé, estarían en el mejor colegio, en la mejor universidad, tendrían el mejor seguro de salud, me pondría a pensar en eso (...) para eso trabajamos los papás”, agregó la presentadora de “Nunca más”.

Andrea Llosa habla de Jefferson Farfán

Andrea Llosa destacó que algunas veces los padres como Jefferson Farfán y Melissa Klug se dejan llevar por la venganza. “Los padres se divorcian, pero los hijos no. Tus hijos van a ser tus hijos para toda tu vida (...) lamentablemente a veces el rencor te gana, la rabia te gana”, sentenció.