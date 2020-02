Melissa Klug prefirió estar de fiesta que atender a sus hijos, según doña Charo

La madre de Jefferson Farfán, doña Charo Guadalupe, por fin reveló los candentes audios que expondrían a Melissa Klug y que según ella demostrarían que la empresaria no es una “buena madre”.

“Como la señora me ha descalificado acá tengo las pruebas, a ver quién es mala abuela o quién es la mala madre”, sentenció doña Charo en la entrevista que le realizó el noticiero ”Día D”.

Estos controversiales audios corresponden a una conversación sucedida entre Melissa Klug y Jefferson Farfán cuando según doña Charo ‘La blanca de Chucuito’ prefirió salir con sus amigos antes que alimentar a sus pequeños hijos.

Estos hechos ocurrieron luego del 2016, cuando Jefferson y Melissa ya estaban separados, y los dos hijos de la expareja se encontraban al cuidado de Melissa Klug. Doña Charo relató que su hijo lo llamó pidiendo que lo apoye ya que Melissa Klug estaba en una fiesta mientras sus hijos no habían comido.

“Mi hijo me llamo, me dijo que los bebes estaban de hambre y no habían comido, me dijo me he peleado con ella porque cómo es posible que ella no está, están solos con Fredy, que es el guardían(...) mamá ayúdame con esto, tu estás más cerca”, contó Charo Guadalupe.

Melissa Klug Foto: archivo

Asimismo,la mamá de la ‘Foquita’ mostró el audio que lo demostraría. “Estoy con mis amigas , que les lleve comida pues si puede, ahora estoy con 50 mil amigos” se le escucha decir a la empresaria.

Asimismo, relató que Jefferson Farfán llamó a Melisa para que ponga fin a su reunión con sus amigos y atienda a sus hijos pero la respuesta de ‘La banca de Chucuito’ lo desconcertó.

“Dejame estar tranquila, ya voy a ir a la casa, ya fue tu mama a dejarles comida. No me jod*s porque voy y te hago chongo, ya no me jod*s, ya me llamo Fredy, no me jod*s mier**”, se le oye decir a Melissa.

Como se sabe, la mamá de Jefferson Farfán afirmó que no dejará de luchar por sus nietos: “si le tengo que quitar a mis nietos, lo voy a hacer”.