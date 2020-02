Doña Charo defiende a Yahaira Plasencia de críticas: “Yo me llevo bien con quien se merece”

El último domingo, la madre de Jefferson Farfán, doña Charo afirmó, luego de mostrar los audios de Melissa Klug, que estos pondrían en evidencia que la empresaria “prefería ir de fiesta con sus amigas” que enviar comida a sus pequeños dos hijos.

Sin embargo, lo que llamó también la atención es que la madre del futbolista Jefferson Farfán defiende a Yahaira Plasencia, pese a que en el pasado la cantante de salsa fue acusada de serle infiel al seleccionado peruano y por ello, la pareja se separó.

PUEDES VER Doña Charo afirma que Melissa Klug salía de fiesta dejando de hambre a sus hijos [VIDEO]

Durante una entrevista exclusiva para Día D, Doña Charo mostró los audios y aseguró que la seguirán viendo tomada del brazo de la ‘Reina del totó’ porque ella sí se lo merece.

Doña Charo asocia la ausencia de sus nietos en el estreno de "La Foquita: El 10 de la Calle" con la obsesión de Melissa Klug hacia Yahaira Plasencia.

“Yo salgo con quien quiero, nadie me va a elegir las amistades y menos la señora. Siempre andaré del brazo con ella cuantas veces yo quiera. Por supuesto que sí (me llevo bien con ella). Por qué me voy a llevar mal con ella, yo me llevo bien con quien se merece”, expresó la madre de la ‘Foquita’.

Pero cuando le preguntaron si Melissa Klug merece también el mismo trato por parte de ella, Doña Charo decidió no emitir comentario alguno.

Como se recuerda, Yahaira Plasencia sorprendió al ingresar a la alfombra roja del estreno de la película ‘La Foquita: el 10 de la calle’ del brazo de la madre de Jefferson Farfán y la hija mayor del futbolista peruano.

¿Melissa Klug está obsesionada con Yahaira Plasencia?

Según la madre de Jefferson Farfán, Melissa Klug condicionó la asistencia de sus hijos en el avant premiere de la película ‘La Foquita: el 10 de la calle’.

La empresaria le habría comunicado a su abogado a que no llevaría a los menores de edad si estaba presente la cantante de salsa Yahaira Plasencia.