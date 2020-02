Para nadie es un secreto que el actor Harrison Ford posee un carácter especial y que se aburre con facilidad durante las entrevistas que le hace la prensa. Es más, no se intimida ni se arrepiente de lo que dice. Es así que hace unos días, el intérprete confundió la carbonita de Star Wars con la Kryptonita de Superman.

En una reciente entrevista con el actor a raíz de su nueva película Call of the Wild, el conductor de Fox 32 le pidió si podía repetir el emblemático diálogo cuando la Princesa Leia le dice a Han Solo (en El Imperio contrataca) que ‘lo amaba’ y él le responde ‘Lo sé ’antes de ser congelado en carbonita, el actor confundió los términos ‘Carbonita’ y 'Kryptonita’. “Entonces es cuando soy congelado en Kryptonita”, manifestó Ford durante su diálogo con el periodista y cuando el entrevistador le señaló su error, contestó relajado: “Kryptonita, Carbonita... yo sólo trabajo aquí”.

PUEDES VER “El llamado salvaje”: mira el conmovedor tráiler protagonizado por Harrison Ford

En otro momento, el entrevistador le preguntó por la polémica escena entre Han Solo y Greedo y sobre quién disparó primero, a lo que Harrison Ford simplemente contestó que “no le importa”, dejando claro que no tiene especial interés en Star Wars.

A pesar que apareció en El despertar de la Fuerza para ceder la posta a una nueva generación de héroes, el actor no piensa en su legado ni en su trabajo en el pasado como el encantador contrabandista intergaláctico. “No sé si pensé de esa manera en absoluto. Estaba allí para morir. Y realmente no me importa un culo de rata quien recoja mi espada”, dijo en una entrevista con The New York Times aquella vez.