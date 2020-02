La noche final de ‘El tiempo del descuento’ tuvo grandes sorpresas. Gianmarco Onestini se coronó como ganador del reality, posicionándose por encima de Kiko Jiménez, Anabel Pantoja y Pol Badía, que también quedaron como finalistas.

Sin duda este ha sido el mejor mes del italiano, pues resolvió sus diferencias con Adara y se volvieron novios. Y fue precisamente de manos de ella ha recibido el maletín con el premio de 30.000 euros.

Parece ser que la decisión que ha tomado con respecto a Adara va muy en serio, ya que considera la opción de vivir permanentemente en Madrid porque tienen planes a futuro. “Me quedan ocho asignaturas para licenciarme, pero puedo estudiar aquí e ir a Italia a hacer los exámenes, quiero vivir en Madrid con ella, ya estoy aquí empadronado”, aseguró.

Se perdió la amistad

El reality inició con una excelente amistad entre Gianmarco y Kiko Jiménez, pero minutos antes de conocerse al ganador, discutieron. Según dijo Kiko, Gianmarco habría aprovechado su historia con Adara, pero no augura que su relación dure mucho tiempo.

Gianmarco y Adara. (Foto: Telecinco)

“Me he desnudado y no he temido en hacerlo, no como tu novio que ha sido un mueble. Un mueble de categoría. Yo he sido yo con mi esencia”, le dijo Kiko a Adara tras ser criticado. Y como prediciendo lo que sucedería minutos más tarde, le increpó a la joven que él creía que el maletín iría para Italia y no para Madrid.

Además, Kiko hizo una revelación inesperada. El finalista mencionó que el propio Gianmarco le confesó que él y su novia tendrían una estrategia para crear una campaña contra el maestro Joao. La discusión se puso cada vez más tensa, incluso, ambos llegaron a faltarse el respeto.