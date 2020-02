Irene Rosales tiene bonito gesto con Anabel Pantoja

Irene Rosales viene atravesando un duro momento tras el fallecimiento de su madre Mayte Vásquez el pasado 6 de febrero. Sin embargo, ha reunido fuerzas para volver a retomar su trabajo en televisión.

El fin de semana, la esposa de Kiko Rivera volvió a la televisión colaborando con el programa ‘Viva la vida’ y ‘El tiempo del descuento’, donde se convirtió en la protagonista al dedicarle unas bonitas palabras a su prima política, Anabel Pantoja.

La nuera de Isabel Pantoja ha agradecido el apoyo recibido de sus compañeros del plató de ‘Viva la vida’: “Doy las gracias por el apoyo de todo el equipo, eso me llena de fuerza. He decidido dar el paso de volver porque mi vida sigue y no puedo machacarme tanto. Tengo dos niñas y un marido y tengo que continuar, pero me machaco porque todo lo que hago lo veo mal, me siento culpable en cada paso que doy por las circunstancias”, mencionó llena de emoción.

Confiesa que aún se encuentra en proceso de pasar página tras el fallecimiento de su madre #VivaLaVida272 https://t.co/CCGpEOlRM7 — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) February 16, 2020

Cariñoso gesto de Irene

Irene también decidió permanecer en las instalaciones de Mediaset y defender a su prima Anabel en la final del concurso ‘El tiempo del descuento’. El presentador Jorge Javier Vásquez la recibió con una calurosa bienvenida.

Irene no mencionó la muerte de su madre y aclaró que estaba ahí porque quería defender, apoyar y ver feliz a su prima Anabel Pantoja, quien logró llegar a la final del reality y convertirse en la tercera finalista.

Irene, sobre Anabel: "Ella ya está feliz de estar ahí. Lo mejor que tiene es que sabe disfrutar de todos los puestos y no tiene una mala derrota"#TdelDescuentoFinal pic.twitter.com/PiNQxMr0K0 — El tiempo del descuento (@tdeldescuento) February 16, 2020

“No es el día de contarle ningún “drama” a Anabel. Ella está feliz que es lo único que importa, y está guapísima”, mencionó la nuera de Isabel Pantoja.

Anabel Pantoja ha recibido mensajes de apoyo de sus amigos, de Kiko Rivera y de Omar Sánchez, su prometido, pero sin duda lo que más va a agradecer es el bonito gesto de Irene con el que ha dejado a un lado su duelo para apoyarla en el plató del reality.