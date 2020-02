Melissa Klug continúa en el ‘ojo de la tormenta’ luego de que la madre de Jefferson Farfán, doña Charo, revelara unos audios que, según ella, probarían que la empresaria no es tan buena madre como dice ser.

Para doña Rosario Guadalupe, Melissa Klug “contamina” a sus hijos para ponerlos en contra de Jefferson Farfán y su presunta pareja Yahaira Plasencia.

Durante una entrevista para “Día D”, la madre de la ‘Foquita’ reveló que sus nietos se negaron a ver y a hablar con su padre porque él se mostraba acompañado de la ‘Reina del totó’ en viajes.

Doña Charo, Jefferson Farfán y Melissa Klug

Los pequeños dos hijos de Jefferson Farfán habrían mencionado a Yahaira Plasencia en sus reclamos. Los menores le exigieron ‘regalos’ más costosos como, según ellos aseguraron, entrega a la cantante de salsa.

“Adriano me dijo que no quería hablar con su papá, mencionó a otra persona que se puede imaginar (Yahaira Plasencia).‘A ella la lleva de viaje y le compra cosas y a nosotros nos da menos, queremos que gaste más plata, que nos lleve a más sitios’, me dijeron”, expresó doña Charo.

¿Hijos de Jefferson Farfán se negaron a verlo por Yahaira Plasencia?

Ante la negativa de sus nietos, ella intentó explicarles que lo principal es el amor y no lo superficial. “Le dije ‘Adrianito, no puedes hablar por lo material, tu papá no ha tenido, yo he vivido en estera con tu papá’”, contó.

Sin embargo, la madre de Jefferson Farfán insistió pero los dos pequeños se negaron a ver a su padre por Yahaira Plasencia. “Hijito, toma el teléfono, y me dijo ‘te dije no quiero hablar con mi papá, y que no me venga a recoger porque no voy a ir’. Los dos estaban bien entrenados, la única que le puede meter estas cosas es su mamá (Melissa Klug)”, señaló.

Además, doña Charo aseguró que sus nietos Adriano y Jeremy se mostraron fríos con ella la última vez que los fue a visitar. “A mí me duele, a mi hijo no le hice crecer con odio a su padre”, agregó Rosario Guadalupe.