Doña Charo habló de Melissa Klug en una entrevista exclusiva para “Día D” transmitida a través del canal ATV el pasado domingo 16 de febrero.

La madre de Jefferson Farfán rompió su silencio tras las acusaciones de la empresaria y reveló todos los detalles de la verdadera relación que mantiene con los hijos del futbolista. Aquí el paso a paso de lo que dijo doña Rosario Guadalupe.

Doña Charo expone audio de Melissa Klug que le envió a Jefferson Farfán

“No me jod** que te hago chongo", se escucha decir a Melissa Klug en el audio expuesto por Doña Charo. Según la madre del seleccionado peruano, la empresaria prefirió ir de fiesta con sus amigas que enviarle comida a sus dos hijos, quienes se encontraban en casa con hambre.

Melissa Klug no querer conciliar, según doña Charo

Melissa Klug se rehusó a conciliar con la madre del futbolista en setiembre del 2019, según contó doña Charo, quien pidió ver a sus nietos. “'Mis hijos no quieren saber de esa gente, yo no los puedo obligar', así me dijo”, expresó durante la entrevista.

Doña Charo acusa a Melissa Klug de ‘contaminar’ a sus nietos

Para la mamá de la ‘Foquita’, Melissa Klug ha ‘contaminado’ a sus hijos con el odio que siente por Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia. Además, de inculcarle a ser materialistas y superficiales dejando atrás los valores y el amor por su padre.

“Esto le hace daño a mis nietos, tenemos que terminar con esto, por el bien de esas criaturas. Que les enseñe a querer a su familia, merecemos, no es porque mi hijo le da los millones. La plata no interesa, acá interesa el amor, la familia. Ya están contaminados", expresó.

Melissa Klug alecciona a sus hijos contra Jefferson Farfán, según doña Charo

Doña Charo contó una lamentable experiencia que vivió con sus nietos. Los hijos de Jefferson Farfán se negaron a verlo y hablar con él porque, según ellos aseguraban, le entrega regalos y lleva de viaje a Yahaira Plasencia.

“Adriano me dijo que no quería hablar con su papá, mencionó a otra persona que se puede imaginar (Yahaira Plasencia).‘A ella la lleva de viaje y le compra cosas y a nosotros nos da menos, queremos que gaste más plata, que nos lleve a más sitios’, me dijeron”, contó.

“Hijito, toma el teléfono, y me dijo ‘te dije no quiero hablar con mi papá, y que no me venga a recoger porque no voy a ir’. Los dos estaban bien entrenados, la única que le puede meter estas cosas es su mamá (Melissa Klug)”, señaló.

Doña Charo habla de Melissa Klug y su conflicto con Samahara Lobatón

Como se recuerda, Melissa Klug y su segunda hija, Samahara Lobatón, tuvieron un enfrentamiento a través de Instagram, donde la jovencita reveló que estaba harta de que su madre ataque a Jefferson Farfán y causara escándalos que le afectaban a ella y a sus hermanos. Además, la exchica reality mencionó que había abandonado la casa de la empresaria para convivir con su novio.

Sobre esa polémica, Doña Charo comentó que Melissa Klug habría colocado a Samahara Lobatón en contra de su padre y también exfutbolista Abel Lobatón, por ello, la joven de 18 años se alejó de la familia Klug.

Doña Charo defiende a Yahaira Plasencia de críticas de Melissa Klug

Para la madre de Jefferson Farfán, Yahaira Plasencia sí merece el buen trato que mantiene con ella, esto en referencia a que ambas aparecieron tomadas del brazo en la alfombra roja del avant premier de la película “La Foquita: el 10 de la calle”

“Yo salgo con quien quiero, nadie me va a elegir las amistades y menos la señora. Siempre andaré del brazo con ella cuantas veces yo quiera. Por supuesto que sí (me llevo bien con ella). Por qué me voy a llevar mal con ella, yo me llevo bien con quien se merece”, expresó doña Charo.

Doña Charo habla de Melissa Klug: entrevista completa

Aquí la entrevista completa que ofreció la madre del futbolista peruano para “Día D” tras las acusaciones de Melissa Klug, con quien mantiene un conflicto legal por no dejarla ver a sus nietos.