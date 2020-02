José José: conoce el origen de las diferencias entre los hijos de ‘El Príncipe de la canción’ [FOTOS Y VIDEOS]

El mundo perdió a uno de los representantes más grandes de la balada y la música en español cuando José José, ‘El Príncipe de la Canción’, falleció el pasado 28 de septiembre del 2019, debido al cáncer de páncreas que padecía.

Su deceso causó tristeza tanto en sus seguidores como en los más allegados al artista. Sin embargo, lejos de que esta situación genere unión entre los tres hijos de José José, no hizo más que evidenciar las diferencias que existían entre Marysol Sosa, José Joel y Sarita Sosa, siendo esta última, hija de su tercera esposa.

Hijos de José José: Marysol Sosa, José Joel y Sarita Sosa.

Se cree que la diferencia entre los hermanos habría tenido su origen por el manejo de la carrera del cantante mexicano, la misma que aparentemente estuvo bajo el control de Sara Salazar, madre de Sarita, quien intentó mantener alejados a los hijos mayores del intérprete de ‘He renunciado a ti’.

José José al lado de su tercera esposa, Sara Salazar.

Sin embargo, es el accionar de Sarita Sosa, hija menor de José José, lo que finalmente termina por dividir a los hermanos.

PUEDES VER Primogénito de José José demanda a supuesto hijo del fallecido cantante

La menor de los hijos del intérprete decidió llevarse a su padre a vivir a Miami, sin el consentimiento de sus hermanos mayores José Joel y Marysol Sosa.

Esto originó la molestia no solo de sus medios hermanos, sino también de otros familiares y amigos del intérprete de ‘Almohada’. Ya que desde que Sarita Sosa tomó el cuidado de su padre, no había la posibilidad de que otros lo vean o se comuniquen con él.

PUEDES VER Sara Sosa señala que no se aprovechó económicamente de José José

José José prácticamente desapareció de la vida de sus demás seres queridos, mientras estaba bajo el cuidado de su hija menor, por lo que incluso llegó a especularse un secuestro por parte de Sarita.

La situación llegó a complicarse tanto que incluso Marysol Sosa y José Joel pusieron una demanda en contra de su hermana menor debido a que no les permitía tener contacto con su padre.

José José al lado de sus hijos mayores, José Joel y Marysol Sosa.

PUEDES VER José José: hijo revela motivos para difundir controversial llamada con Sarita Sosa

“Estábamos perfectamente incomunicados, no sabíamos nada, mandábamos mensajes y se tardaban semanas en responder.”, aseguró Marysol al respecto durante una entrevista.

No obstante, tanto la demanda como toda la situación entre los hijos del cantante mexicano cambiaron tras la muerte de ‘El Príncipe de la Canción’ en septiembre del 2019.

No solo porque sus hijos mayores no habían estado al tanto de su padre ni de su salud durante los últimos días de su vida, sino porque no tuvieron conocimiento de donde estaba el cuerpo del cantante mexicano.

Aunque Sarita Sosa se comunicó con sus hermanos mayores y les anunció el deceso del artista, una vez que estos llegaron a Miami para despedirse de su padre, la joven dejó de responder sus llamadas y mensajes.

PUEDES VER Sarita Sosa expone lujosa vida y es criticada por no guardar luto a José José

Desde que se enteraron del fallecimiento de su padre, Marysol Sosa y José Joel buscaron en hospitales y funerarias los restos de José José, sin embargo, no encontraron ningún registro de alguien llamado José Rómulo Sosa Ortiz, nombre real de artista.

Hijos mayores de José José, tras su muerte.

Es por esto que ahora, la demanda que los hijos mayores del mexicano pusieron en contra de su hermana menor por no dejarles tener contacto con su padre, se ha convertido en una por un juicio testamentario.

PUEDES VER Sarita Sosa se ríe de los mexicanos y no teme regresar a cobrar regalías de José José

Las diferencias entre los hijos de José José iniciaron hace muchos años, cuando ‘El Príncipe de la Canción’ aún estaba vivo, y parece difícil de solucionarse ahora que el intérprete de baladas ha dejado de existir, a los 71 años de edad.

¿Sarita Sosa presionó a José José para cederle las regalías de su trabajo?

Laura Nuñez, exrepresentante de José José, acusó en el 2019 a la menor de sus hijas de haber persuadido a su padre para que le cediera los poderes sobre las regalías de su trabajo.

Como prueba, la mujer publicó un audio en el que se le escuchaba pedirle al intérprete de ‘El Triste’ esperar una llamada telefónica de su discografía antes de firmar cualquier documento, el mismo que aparentemente sería para cederle los derechos a Sarita Sosa.

José José y su problema con el alcohol

Es conocido el problema de alcoholismo con el que batalló el cantante mexicano durante gran parte de su carrera. Su adicción duró muchos años y, según el mismo José José, se originó debido al mal manejo que tuvo sobre sus emociones.

“En aquella experiencia que del todo no fue lo agradable, que me encontraba yo en pésimas condiciones debido al no buen manejo de mis emociones, eso es lo que más me ha llevado a mí a cometer errores, a fallar: mi sensibilidad, que es lo único que puedo entregarles con honestidad”, expresó ‘El Príncipe de la Canción’.

José José en la portada de la revista Vanity Fair.

Además, durante una entrevista con Vanity Fair, resaltó que la traición que sufrió en años pasados, sobre todo por parte de mujeres, terminaron haciendo que se refugiara en el alcohol, que tanto le costó sacar de su vida.

PUEDES VER Abogado de José José confirma que cantante sí dejó testamento

“Cuando te traiciona una mujer te refugias en tus amigos, cuando te traicionan tus amigos te refugias en la botella; es muy doloroso, he cargado con tantas traiciones que no me quiero acordar porque me vuelve a doler”, comentó el intérprete de ‘Gavilán o Paloma’.

José José y su interpretación de ‘El Triste’

‘El Príncipe de la Canción’ es uno de los representantes más grandes de la balada y la música en español. En línea con ello, hay una presentación que ha marcado su trayectoria artística.

Era 1970 cuando se llevaba a cabo el II Festival de la Canción Latina, en México, cuando José José marcaba su carrera al interpretar la canción ‘El Triste’, compuesta por Roberto Cantoral.

El público asistente rompió en aplausos tras la interpretación llena de emoción que logró que el joven intérprete mexicano, de tan solo 23 años en ese entonces, se quedara con el tercer lugar del concurso.

A pesar de que se comentó que merecía haber ganado el primer puesto, esta presentación significó mucho más, pues logró poner al intérprete en el panorama internacional y demostrar la capacidad vocal que tenía.

Incluso ahora, que José José vive solo en los corazones de quienes lo aman y lo recuerdan, su interpretación de ‘El Triste’ pone la piel de gallina a quienes vuelven a reproducirla.