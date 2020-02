La ceremonia de los Brit Awards 2020 son los premios anuales de la Industria Fonográfica Británica, conocidos coloquialmente como los 'Grammy’ de Reino Unido.

El evento se desarrolla desde 1977 y los artistas que más Brit Awards han logrado conseguir hasta el momento son Robbie Williams, seguido por Adele y Coldplay.

Esta nueva edición se realizará el 18 de febrero y ya se conoce la lista de nominados entre los que figuran artistas juveniles como Harry Styles y Ariana Grande.

¿Quiénes son los nominados a los Brit Awards 2020?

Mejor Grupo

Foals

Bastille

Bring Me The Horizon

Coldplay

D- Block Europe

Mejor Solista Británica

Charli XCX

FKA Twigs

Freya Ridings

Mabel

Mahalia

Mejor Solista Británico

Dave

Harry Styles

Lewis Capaldi

Michael Kiwanuka

Stormzy

Canción del año

Ladbroke Grove- Aj Tracey

Giant- Calvin Harris Ft. Rag’n’Bone Man

Location- Dave Ft. Burna Boy

I Don’t Care- Ed Sheeran Ft. Justin Bieber

Someone You Loved- Lewis Capaldi

Don’t Call Me Up- Mabel

Nothing Breaks Like a Heart- Mark Ronson Ft. Miley Cyrus

Dancing With A Stranger- Sam Smith Ft. Normani

Vossi Bop- Stormzy

Just You and I- Tom Walker

Mejor Artista Británico Nuevo

Lewis Capaldi

Dave

Aitch

Mabel

Sam Fender

Mejor Solista Internacional Femenina

Billie Eilish

Ariana Grande

Camila Cabello

Lana del Rey

Lizzo

Álbum del año

Psychodrama– Dage

Fine Line– Harry Styles

Divinely Uninspired to a Hellish Extent- Lewis Capaldi

Kiwanuka– Michael Kiwanuka

Heavy Is the Head– Stormzy

Harry Style está nominada como Mejor Solista Internacional Femenina. Foto: Instagram

Mejor Solista Internacional Masculino

Bruce Springteen

Burna Boy

Dermot Kennedy

Post Malone

Tyler, the Creator