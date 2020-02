Brit Awards 2020: cómo ver EN VIVO los ‘Grammy británicos’

La gala de los Brit Awards 2020 está a la vuelta de la esquina. Es una de las premiaciones de música con más alto perfil en el mundo. Incluso se le conoce como los 'Grammy’ de Gran Bretaña. En esta nota conoce a los nominados, los artistas que se presentarán y cómo ver los Brit Awards en vivo.

Este evento se desarrolló por primera vez en 1977 y desde ese entonces se ha encargado de reconocer a los más importantes de la industria musical. Cabe destacar que los artistas más premiados en la historia de los Brit Awards son Robbie Williams, Adele y Coldplay.

A través de su historia, la gala mostró algunos de los eventos más notables de la cultura popular, como la última aparición pública de Freddie Mercury. No te pierdas de todos los detalles de este prestigioso evento.

¿Cuándo y dónde se celebran los Brit Awards 2020?

Los Brit Awards 2020 se presentarán el martes 18 de febrero en el The O2 Arena de Londres a las 14:30 p. m. (hora peruana), aunque su retransmisión siempre se retrasa por media hora para solucionar posibles errores.

Billie Eilish

¿Qué artistas están nominados a los Brit Awards 2020?

Las categorías en los Brit Awards de este año son las siguientes:

Mejor Grupo

Foals

Bastille

Bring Me The Horizon

Coldplay

D- Block Europe

Mejor Solista Británica

Charli XCX

FKA Twigs

Freya Ridings

Mabel

Mahalia

Mejor Solista Británico

Dave

Harry Styles

Lewis Capaldi

Michael Kiwanuka

Stormzy

Mejor Artista Británico Nuevo

Lewis Capaldi

Dave

Aitch

Mabel

Sam Fender

Canción del año

Ladbroke Grove - Aj Tracey

Giant - Calvin Harris Ft. Rag’n’Bone Man

Location - Dave Ft. Burna Boy

I Don’t Care - Ed Sheeran Ft. Justin Bieber

Someone You Loved - Lewis Capaldi

Don’t Call Me Up - Mabel

Nothing Breaks Like a Heart - Mark Ronson Ft. Miley Cyrus

Dancing With A Stranger - Sam Smith Ft. Normani

Vossi Bop - Stormzy

Just You and I - Tom Walker

Mejor Solista Internacional Femenina

Billie Eilish

Ariana Grande

Camila Cabello

Lana del Rey

Lizzo

Mejor Solista Internacional Masculino

Bruce Springteen

Burna Boy

Dermot Kennedy

Post Malone

Tyler, the Creator

Álbum del año

Psychodrama – Dage

Fine Line – Harry Styles

Divinely Uninspired to a Hellish Extent - Lewis Capaldi

Kiwanuka – Michael Kiwanuka

Heavy Is the Head – Stormzy

¿Quiénes se presentarán en los Brit Awards 2020?

Harry Styles

Billie Eilish se subirá al escenario acompañada de Johnny Marr, Hans Zimmer y su hermano Finneas para cantar ‘No time to die’, la canción principal de la próxima película de James Bond.

Harry Styles, Mabel, Stormzy, Lewis Capaldi y Celeste, entre otros artistas, subirán al escenario para interpretar canciones de sus últimos álbumes. El legendario cantante británico Sir Rod Stewart cerrará la gala con broche de oro.

¿Cómo y dónde ver los Brit Awards 2020?

Para mala suerte de todos los fans de la música británica, los Premios Brit no se transmiten fuera del Reino Unido. Por lo tanto, no podrás ver la gala en televisión.

Sin embargo, puedes ver los Brit Awards en Internet. Es tan sencillo como reproducir la retransmisión en vivo del canal de los Brit Awards en YouTube. ¡Que los disfrutes!