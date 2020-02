Gracias a su aclamado papel en el filme ‘Once Upon a Time In Hollywood’, Brad Pitt consiguió ganar un Oscar a mejor actor de reparto. A sus 56 años, este reconocimiento sería, sin duda, el mayor en su carrera artística. Pese a ello, el actor sorprendió al anunciar que se alejará de las pantallas por un tiempo.

"Ahora realmente creo que es momento de desaparecer un rato y regresar a hacer cosas”, declaró el para Good Morning América. No obstante, el artista no detalló cuánto tiempo sería.

“Cada vez actúo menos porque creo que Hollywood es para chicos jóvenes. No es que no haya papeles importantes para hombres mayores, pero, simplemente, creo que el propio juego es así; avanza naturalmente”, comentó el artista.

Al parecer, el galán quiere dedicarse enteramente a su productora “Plan B Entertainment”, empresa que fundó junto a su exesposa Jenifer Anniston hace 18 años. “Estoy detrás de las cámaras en el lado de la producción y me gusta mucho”, comentó el estadounidense.

Brad Pitt. Foto: Instagram

Como se sabe, en el 2014, Brad Pitt ganó un Oscar a mejor productor con la película “12 años de esclavitud”. Sin embargo, el pasado 9 de febrero recibió su primer galardón como actor de reparto.

Diversos comentarios aseguran que la radical decisión que tomo la estrella de Hollywood se debe a que desea mejorar la relación con los hijos que tuvo con Angelia Jolie, de quien se separó hace unos años.

Angelina Jolie y Brad Pitt

Los premios del actor

Brad Pit era favorito para llevarse el Oscar, ya que había obtenido un un premio SAG, un Globo de Oro y un BAFTA por su papel de Cliff Booth en la película de Quentin Tarantino.