Adele está de vuelta. La británica apareció el pasado fin de semana como maestra de ceremonias de la boda de su amiga Laura Dockrill, y Hugo White, integrante de la banda de indie rock The Maccabees. En la celebración cantó su éxito ‘Rolling in the deep’.

La cantante de 31 años llevaba una falda de flores y una blusa color crema que acentuaba su nuevo estado físico.

Además, en esta presentación, que fue uno de los primeros recitales que realiza después de retirarse de la música temporalmente, Adele cantó también un cover de las Spice Girls.

Adele en la boda de su amiga

Asimismo, no dudó en responder los rumores de la llegada de su nuevo álbum. “Esperen mi disco en septiembre”, puntualizó la cantante.

Hace un mes, el mánager de Adele, Jonathan Dickins, manifestó en una entrevista que es en este año que veríamos el regreso de la intéprete de “Someone like you”.

"Los 30 me trataron muy duro, pero los 31 va a ser un gran año y los dedicaré completamente a mí misma. Por primera vez en una década, estoy lista para sentir el mundo a mi alrededor y para admirarlo”, confesó en su cuenta de Instagram cuando cumplió años.

Adele y Kinga Rusin. Foto: Instagram

Cabe recalcar que hasta el momento no se ha conocido la relación de artistas que han colaborado para esta nueva producción, que por primera vez no se llamará de acuerdo a la edad de la artista.

Asimismo, medios especializados en música señalan que este álbum tratará sobre su divorcio con el filántropo Simon Konecki, por el carácter personal de sus anteriores composiciones.