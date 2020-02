Tilsa Lozano revela que la “terquedad” de Jackson Mora la enamoró [VIDEO]

Tilsa Lozano está en boca de todos por su relación con Jackson Mora, expareja de Olinda Castañeda. En conversaciones con Sheyla Rojas dentro de una secuencia de ‘Estás en todas’, la anterior Miss Colita reveló cómo fue que el boxeador peruano la enamoró.

Según cuenta la popular ‘Tili’, el pugilista le hizo “honor” a su singular sobrenombre en el ring. “La ‘chapa’ que le ponen a él es ‘El terco Mora’. Le hizo honor a su apodo”, bromeó la exconductora de televisión.

Tilsa Lozano y Jackson Mora

Así también, relató que para ella le fue difícil darle una segunda oportunidad a la relación. Sin embargo, la insistencia de Mora fue clave para que pueda corresponderlo.

“A mí me costó volver a confiar, a Jackson lo conozco hace más de un año. Él iba siempre a mi peluquería con la excusa de que se iba cortar el pelo, después hubo unos pequeños problemas y yo me alejé. Pero por insistencia le di una oportunidad”, contó Tilsa Lozano.

Tilsa Lozano muestra su ‘Nidito de amor’ con Jackson Mora

En otro momento de la entrevista, la ‘exvengadora’ presentó su casa de verano, lugar donde ocasionalmente Jackson Mora se queda a vivir con ella. Allí, mostró su piscina con vista al mar.

Tilsa Lozano y Jackson Mora

En la charla, Tilsa Lozano aseguró que está muy feliz con el boxeador. “Yo he estado dos años soltera, por eso me he tomado las cosas con calma, él no conoce a mis hijos, yo tampoco a su hijo", dijo.

“Estamos tomando las cosas con calma, lo importante es conocernos, porque por ahí puede ser un amor de verano (risas)”, agregó la expareja del ‘Loco’ Vargas.