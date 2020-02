Tilsa Lozano confirma que convive con expareja de Olinda Castañeda

Tilsa Lozano y Jackson Mora están disfrutando uno de los momentos más románticos de su relación, a pesar de la polémica que desató el inicio de su romance. Se decía que la popular ‘Miss Colita’ había sido la manzana de la discordia entre el boxeador y Olinda Castañeda.

Sin embargo, hoy por hoy la modelo asegura que se siente más feliz que nunca y por ello no pensó dos veces para irse a vivir con su pareja. “Los fines de semana que mis hijos se van con su papi, yo me vengo a relajar acá”, contó para un medio local.

Además, pese a que habían rumores acerca de un posible distanciamiento, la exvengadora reveló que le dio una segunda oportunidad al luchador ante tanta insistencia.

“A mí me costó volver a confiar, a Jackson lo conozco hace más de un año. Él iba siempre a mi peluquería con la excusa de que se iba a cortar el pelo, después hubo unos pequeños problemas y yo me alejé. Pero por insistencia le di una oportunidad”, mencionó.

Tilsa Lozano y Jackson Mora Foto: Instagram

Ante ello, la exconejita ‘Play boy’ presentó el lujoso departamento ubicado en una de las playas del sur, al que se ha mudado con el boxeador. Mostró su piscina con vista al mar, el jacuzzi y la habitación que comparte con Mora.

“Yo he estado dos años soltera, por eso me he tomado las cosas con calma, él no conoce a mis hijos y yo tampoco a su hijo. Estamos tomando las cosas con calma, lo importante es conocernos, porque por ahí puede ser un amor de verano, ja, ja”, finalizó Tilsa Lozano.