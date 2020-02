Los últimos días Karen Schwarz y Rodrigo González han protagonizado un fuerte enfrentamiento a nivel nacional. Esta disputa se volvió tan grave, que la conductora de ‘Mujeres al mando’ tuvo que tomar una importante decisión.

Todo empezó cuando el popular ‘Peluchín’ publicó en Instagram un video donde revelaba que la presentadora prefería ver ‘Esto es Guerra’ a la programación Latina, canal donde trabaja. Esta publicación generó la molestia e indignación de la animadora debido a que aquí aparecía su hija, aunque con el rostro tapado.

PUEDES VER Mónica Cabrejos propone a Karen Schwarz demandar a Rodrigo González [VIDEO]

Karen Schwarz arremete contra Rodrigo González por video de su hija

“Si tú quieres utilizar vídeos para burlarte de la gente, de mi hija no y con mi hija no te metas. Si bien es cierto estabas utilizando mi video porque no te quedaba de otra, así pongas tu cacharrazo encima de la cara de mi hija, con mi hija no te metas y te lo digo de verdad, es una menor edad y es mi hija, métete conmigo, no me importa, a mí no me suma ni me resta”, le dijo Karen Schwarz a Rodrigo González en aquella ocasión, por medio de su Instagram.

Rodrigo González minimiza acusación de Karen Schwarz

Tras la acusación de Karen Schwarz en su contra, Rodrigo González se pronunció en Instagram con un sarcástico mensaje para la conductora de ‘Mujeres al mando’.

“Yo no quería hablar de ella (Antonia), yo quería hablar de ti y eso es lo que hice, oye, ridícula. Tú no le tapas la cara a los hijos para hablar de él (Farfán), ya pues. En todo tu contenido, exhibes y publicas todos los días a tu hija. Lo único que quería demostrar es que tú prefieres ver a la competencia (Esto es Guerra)”, aseveró.

PUEDES VER Ezio Oliva evita hablar de la pelea de Rodrigo González y Karen Schwarz

Usuarios critican a Karen Schwarz por acusación a Rodrigo González

La acusación de Karen Schwarz contra Rodrigo González provocó la indignación de los cibernautas, quienes no dudaron en mostrarle su respaldo al popular ‘Peluchín’.

“En ningún momento ha expuesto a tu hija. Dedícate a cambiar de contexto ese programa aburrido que tienes o, mejor, trata en lo posible que saquen a la ‘Chusca’ que tienes como compañera”, “No veo nada malo, ni siquiera se refirió a su hija. Si su programa saca las fotos de menores y les tapa la cara. No entiendo, ni que fuera intocable”, fueron algunos de los comentarios.

La decisión de Karen Schwarz tras enfrentamiento con Rodrigo González

Luego de que usuarios de Instagram la criticaran duramente por la acusación que hizo contra Rodrigo González, Karen Schwarz decidió bloquear los comentarios en sus redes sociales y así evitar pasar momentos incómodos.