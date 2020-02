Robbie Williams y Ayda Field son padres por cuarta vez. La esposa del cantante británico compartió a través de su Instagram una fotografía en la que se ven todos los pies de sus tres hijos, pero el que más resalta son unos más pequeños que no llegan al suelo.

Asimismo, la actriz acompañó esta imagen con un sentido mensaje.

“Busca la diferencia... En este día de San Valentín nos gustaría celebrar el amor de la forma más maravillosa... Beau Benedict Enthoven Williams. Como Coco, es biológicamente nuestro, pero ha nacido a través de la misma increíble madre subrogada. Estamos muy felices de tener a nuestro hijo sano seguro en nuestros brazos y ya estamos oficialmente completos como familia”, escribió la también actriz.

El texto iba firmado por toda la familia Williams, incluido el excantante de Take That. Así como su cuarto hijo llegó al mundo por un vientre de alquiler, su tercera hija, Colette, de 17 meses, también nació bajo el mismo proceso.

Cabe recalcar que Williams y Field tienen dos niños más: Theodora ‘Teddy’ Rose, de cinco años y Charlton ‘Charlie’ Valentine, de tres.

Ayda Field Instagram

Los cuatro hijos cambiaron por completo la vida del cantante y la actriz, quienes se casaron el año 2010. “Yo pensaba que no iba a tener hijos y que no me iba a casar. Pero luego conocí a alguien que era increíble y me enamoré por completo de ella. Desde entonces, todos mis pensamientos y sentimientos cambiaron”, manifestó el intérprete de ‘Rock DJ’