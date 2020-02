Paris Hilton: los momentos más escandalosos de la célebre heredera

Un 17 de febrero de 1981 nació Paris Hilton, la primogénita de una familia de Nueva York con una inmensa fortuna. Su madre, Kathy Hilton, es una actriz de la alta sociedad estadounidense, mientras que su padre, Richard Hilton, posee una de las cadenas hoteleras más importantes de todo el mundo.

Además de la fortuna de su familia, en el punto más alto de su popularidad Paris recibía aproximadamente 180 millones de dólares al año con su línea de fragancias, su marca de ropa y su presencia en las aperturas de bares, discotecas y otros eventos sociales.

Muchos piensan que su vida ha sido muy fácil ya que ella creció en una familia con tanto dinero. Y la verdad es que, en muchos aspectos, así ha sido. No obstante, la polémica siempre siguió a la celebrity y cada uno de sus pasos son comentados.

Protagonizó un polémico video sexual

El video pornográfico "One Night In Paris" fue grabado por su exnovio Rick Salomon.

Paris Hilton saltó a la fama cuando un vídeo pornográfico suyo dio la vuelta al mundo entero. La madre de Paris, Kathy Hilton, contó que después del incidente su hija no salió de su casa en 3 meses y la familia tuvo que ir a terapia para enfrentar la situación.

Ganó 3 premios Razzie en un año

Los premios Razzie son considerados los "Anti-Oscar" ya que premian a lo peor de la industria del cine.

En el 2009, la célebre exheredera se llevó el premio Razzie a la peor actriz y a la integrante de la peor pareja en pantalla —junto a Christine Lakin y Joel David Moore—, ambos por la película The Hottie and The Nottie. Además, ese mismo año fue galardonada por ser la peor intérprete de reparto por su aparición en Repo: The Genetic Opera.

Fue a la cárcel por conducir borracha a gran velocidad

Las fotos de Paris Hilton en sus detenciones policiales.

La detuvieron en 2006 por conducir ebria y como reincidió fue condenada a arresto domiciliario y a llevar un dispositivo electrónico de control. Paris Hilton se lo tomó a broma y se hizo unas fotos subidas de tono con el dispositivo amarrado a su tobillo. Viendo que no se corregía y que seguía saltándose la libertad provisional, un juez la envía a prisión por 45 días.

Emitió comentarios racistas y homofóbicos

Hilton fue tachada de homofóbica por unas declaraciones en las que confesó creer que “la mayoría de los hombres gays tienen SIDA". "Estaría muy asustada si fuera un hombre gay”, indicó. Además se le acusó de racista cuando declaró en una entrevista de 1999 que no soportaba a los “negros”. “Nunca tocaría uno. Es asqueroso”, dijo.

Fue desheredada por su abuelo multimillonario

Barron Hilton, el abuelo de Paris Hilton, donó el 97% de su fortuna a obras benéficas. Los herederos del magnate solo recibieron el 3% restante. Paris no recibirá ni un centavo porque en 2007, enojado por una serie de actitudes “escandalosas”, Barron decidió desheredarla por completo.