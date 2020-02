Nuria, la novia de Fran Álvarez, habla por primera vez tras la tragedia

La muerte de Fran Álvarez, exmarido de Belén Esteban, ha supuesto un duro golpe para su familia y amigos. Después de una intensa semana en la que sus seres queridos han estado en el foco de la noticia, Nuria, su novia, se ha pronunciado al respecto. Lo ha hecho a través del periodista Aurelio Manzano en el programa ‘Viva la vida’.

A través de Aurelio, Nuria ha explicado cómo se encuentra una semana después de despedirse del amor de su vida: “Estoy devastada, es como si fuese un sueño del que tengo que despertar. No es real”. De la misma forma, también ha relatado cómo conoció al exmarido de Belén Esteban y cómo surgió el amor entre ambos.

Fran Álvarez y la sombra de Belén Esteban

Belén Esteban no se ha pronunciado aún tras la trágica muerte de su exmarido, Fran Álvarez; sin embargo, se ha convertido en la protagonista de las noticias que han surgido a raíz del triste desenlace.

Fran Álvarez fue encontrado sin vida en su casa el pasado 9 de febrero a los 43 años. La colaboradora de televisión no hizo su aparición durante el duelo para que la familia y allegados puedan vivir con la intimidad y tranquilidad estos duros momentos.

“Desde el principio de su matrimonio con Belén, ambos tenían sus problemas . Ni es culpa de uno ni de la otra ni viceversa. Pero Fran nunca supo gestionar eso cuando su vida estuvo expuesta. Se hablaba de él todos los días. Y él no sabía o no tenía medios para expresar lo que sentía. Por eso acudía a mí. Me llego a sentir mal por la dicotomía entre mi trabajo como periodista y la amistad que sentía por él”, explicó esta semana Manzano a Emma García.

Habla Nuria, novia de Fran Álvarez

Aunque no era pareja de Fran desde hacía años, el nombre de Belén Esteban ha sonado con fuerza . No así el de la actual novia, una joven anónima, una de las máximas afectadas.

Nuria mantenía una relación con Fran Álvarez desde hacía 8 meses, y por lo que ha contado, a pesar de los problemas de adicción de su pareja, su amor funcionaba y el noviazgo estaba completamente consolidado.

Fran y Nuria se habían conocido meses atrás en el vecindario. Ella frecuentaba el bar en el que él trabajaba y, según explicó la joven, “él tenía controlado mi horario y siempre salía a saludarme”. Al parecer, el camarero le explicó a su pretendida que estaba a punto de ingresar en un centro de desintoxicación y que su relación sería, al menos durante un tiempo, epistolar. "Dije que sí. Me contó que estaba en un centro y que si nos podíamos escribir. Y así empezamos”. Cuando venía del centro estábamos juntos. Con él se han ido mis cartas y yo me he quedado con las suyas», ha asegurado.

Nuria, novia de Fran Álvarez, durante el entierro de su pareja. (José Martín).

Nuria, que confiesa estar aún es estado de shock, resultó un gran apoyo para Fran: “Su familia me adora porque saben cómo lo quise y le cuidé hasta el final”. “La única felicidad que ha tenido en estos ocho meses ha sido conmigo, hemos tenido momentos maravillosos y él quería luchar por nuestro amor. Me decía que era su luz”.

