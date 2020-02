Nicola Porcella regresó a la televisión peruana junto a Karina Rivera y en una nueva faceta como conductor del reality “Todo por amor” a través de Latina. Durante una entrevista para Reporte Semanal, el exchico reality habló sobre su tomentosa relación con Angie Arizaga.

Como se recuerda, la expareja mantuvo un vínculo sentimental de cuatro años, desde sus inicios en el programa de competencia “Esto es guerra”. Sin embargo, esta se vio marcada por escándalos de agresión y faltas de respeto, lo que causó que Nicola Porcella deje la pantalla chica.

Después de meses, regresó con una confesión. Nicola Porcella admitió que no se enamoró de Angie Arizaga.

Nicola Porcella habló de su expareja Angie Arizaga y de la relación que mantuvo con ella.

“No. (me enamoré de Angie) Lo pienso mil veces y digo que no. Todavía no me he enamorado. Por mi hijo es diferente el amor, pero yo lo veo y lo puedo contemplar y eso es lo que yo quiero de mi pareja. De repente sí lo tuve en un momento con Angie, pero fueron muy pocos”, expresó.

Los motivos que acabaron con el supuesto amor que sintieron fueron las continuas peleas. “Siempre tuvimos muchas discusiones y problemas, por mi culpa muchas veces. Los dos cometimos errores, hubo momentos bonitos pero no fueron largos”, agregó Nicola Porcella.

Nicola Porcella admitió que agredió a Angie Arizaga

Lo que causó su salida de “Esto es guerra” y de la televisión peruana fue la agresión hacia Angie Arizaga. Nicola Porcella apareció, en un video, gritando e lanzando palabras de grueso calibre a la popular ‘Negrita’. Pese a que lo negó todo, tiempo después, admitió que agredió psicológicamente a su expareja.