Nicola Porcella, desata la polémica desde que se dio a conocer su llegada a Latina, ya que muchos televidentes y personajes del espectáculo, no estarían de acuerdo con su presencia.

Sin embargo, el ex chico reality le ha restado importancia a las especulaciones y compartió su felicidad en una entrevista.

En una conversación con un programa ‘Reporte Semanal’, el exnovio de Angie Arizaga agradeció la oportunidad que le están brindado y aprovechó para revelar algunas curiosidades de las que no habla normalmente.

El modelo no tuvo reparos para comentar acerca de su apariencia física. “Me he operado la nariz y todo el mundo cree que me he cambiado toda la cara, dicen que parezco el muñeco de la cajita”, mencionó en Reporte Semanal.

En el transcurso de la charla, Nicola Porcella contó que se ha realizado un tratamiento estético para mejorar su aspecto físico. Confesó que se aplicó bótox.

“Un poquito de bótox, eso sí, no te voy a mentir. Un poquito aquí (en la frente)”, reveló la estrella, señalando en su cara el lugar donde se hizo tratamiento. Además, no dudó en responsabilizar a su amigo Pablo Heredia por haberse aplicado dicha sustancia.

“¿Eso culpa de quién es? De Pablo Heredia, porque él me dice ponte, ponte, apropósito para que yo no me burle de él, y luego él se viene a burlar, pero como él se ha hecho la lipo. Pablo, yo no me voy a hacer la lipo como tú”, puntualizó el exguerrero.

Nicola Porcella Foto: archivo

Cabe recordar que Rodrigo González, hace unas semanas, expuso el exceso de bótox que se habría colocado Nicola Porcella y lo puso en evidencia al compartir una foto de él junto a su hijo. Además, el popular ‘Peluchín’ no tuvo reparos en compararlo con el cantante Jimmy Santi.

Sin embargo, en ese momento, el modelo no se animó a reconocer que se habría sometido a ciertos ‘arreglitos’ y mencionó el el efecto que se veía en la imagen era producto de un filtro que tenía la foto.