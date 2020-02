Mayra Couto: “He perdido trabajo por decir lo que pienso”

“La política la puedes hacer desde la ropa con la que te vistes”, nos dice Mayra Couto en su visita a Lima para promocionar Sí, mi amor de sus amigos Yiddá Eslava y Julián Zucchi. Feminista y futura productora de televisión, carrera que finaliza a mediados de año en Cuba, considera que la película ha aportado con personajes “para todos los públicos”. En breve se estrenará un cortometraje con ella,“que iría a festivales”, titulado La munda es nuestra, pero hace poco recibió críticas y burlas por eso. “Nos pasa mucho a las mujeres feministas, nos ven como locas, exageradas, es un tema siempre de género, porque somos mujeres y esa es una manera de tratar de bajar nuestro discurso”. Adelanta que está escribiendo un libro.

Decías que para la comedia te plantearon un personaje LGTB, pero al no suceder eso, Magdyel Ugaz en Encintados tendrá el primer protagónico así en Perú, por lo menos en cine comercial.

Yo hice casting para esa película, tenía tantas ganas de hacerla. Son esos personajes que tienen conflictos que nada tienen que ver con los hombres: son mujeres, crianzas, dos formas de ver la vida respecto a un hijo. Entonces, me encantó.

¿Serían pareja ustedes?

Sí, era raro en realidad, porque somos tan amigas que creo que el casting no lo hice tan bien (ríe). Igual no coincidimos en fechas. Incluso me dijeron: “no serás una de las protagonistas, pero queremos que estés”. Y yo dije: “perfecto”, pero igual me quité mi propia ‘chamba’.

PUEDES VER Las frases machistas de Tomás Gálvez contra periodistas Perla Berrios y Carla Harada [VIDEO]

¿De qué forma?

Le pregunté a Quattrini (el director) por qué no llamaba a una chica que sea lesbiana porque “la representatividad y no sé qué”, y él me dijo: “¿pero conoces a alguien?” y yo: “sí” (ríe). Me quité el trabajo.

¿Cuántas veces tu activismo te ha quitado trabajo?

Me llamaron como para 11 campañas pagadas, pero al final dijeron: “Vamos a ver sus redes sociales”. Después era un: “no, gracias, ya no quiero” (ríe). Entonces he perdido campañas por decir lo que pienso y creo que la cosa va a ir cambiando. Estoy cambiando de público: gente que piensa como yo, o que piensa que necesitamos un espacio las mujeres.

PUEDES VER Diseñador peruano Yirko Sivirich se casa y comparte felicidad con fans

¿Y como actriz?

No, es que no ha habido tantas oportunidades. Ocurrió una, con ‘De vuelta al barrio’, que era como este personaje que es una chica sumisa… bueno, no (sonríe), enamoradiza, digamos, una historia muy parecida a ‘Grace’. Igual, muy agradecida que de que me hayan convocado. Y de verdad, no sé qué va a pasar ahora, porque es bien difícil, a mí me interesa hacer contenidos sobre mujeres, para mujeres.

El año pasado hiciste videos inspirados en lo que te contaron mujeres que sufrieron algún tipo de violencia. ¿Cuál es el siguiente paso?

Quisiera que sea un proyecto sostenible y que al final no solamente sea visibilizar, que pueda ser un documental. Incluso decidí quitarlos de mis redes para hacer un proyecto más grande.

¿Magdyel y tú tienen proyectos juntas? Hace poco la dirigiste en un video.

Estoy preparando mi tesis y la serie que quiero hacer es basada más o menos en nosotras. Es una chica feminista y otra que no es feminista. Magdyel ha cambiado mi vida por completo. Yo era una niña que no se permitía muchas cosas: “que tengo que sentarme con las piernitas cerradas, que no puedo decir lisuras”. Era muy correctiva y Magdyel es un huracán. Ella me enseñó que yo como mujer podía ser como me diera la gana.

“Me hice cargo de mí y fui a terapia”

Mayra es feminista ‘a tiempo completo’. Fue al estreno de Sí, mi amor con la frase ‘Si te quiere no te hiere’ y opinó en sus redes sociales sobre ‘luz de gas’ (o Gaslight) el maltrato psicológico que hace dudar a la víctima de su percepción de las cosas. “Sí, pasé por una de esas (relaciones de dominación), sin saberlo... No sé, los machistas son expertos en que algo parezca tu culpa.“¿Yo te metí la mano en el avión?”,“pero si casi me caigo”.

PUEDES VER Marcha Feminista 2020 en Monterrey: movilización luego del feminicidio de Ingrid Escamilla

Revelaste que padeciste depresión en Cuba. ¿Cuándo entraste a terapia?

Yo he ido a terapia muchas veces. Este ha sido un proceso con mi madre, pero es muy personal el motivo, así que decidí llevar una terapia constante. La estaba pasando muy mal, no podía levantarme de la cama y casi dejo la escuela. Me hice cargo de mí entre julio y agosto y le dije a mi psicóloga: yo necesito ir al psiquiatra.

¿Todavía no quieres señalar con nombre y apellido al actor que te acosó?

No (silencio). Yo no me siento segura con una ministra como la pasada, al menos esta ministra tuvo la delicadeza de decir: “voy a leer los documentos y bueno, la entrevista y no sé qué”. En el Ministerio de la Mujer deberían estar solo mujeres trabajando ahí. Es que tenemos que ir cambiando nuestro mundo a una ‘munda’ (sonríe), porque es lo que yo siento en mi casa, las dos chicas que viven conmigo son feministas y es hermoso.