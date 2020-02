La ‘Isla de las tentaciones’ sigue generando repercusiones en España pese a que el programa terminó luego de la hoguera final. Esta vez fue el turno para Andrea Gasca, ex pareja de Ismael Nicolás, quién se enteró que su nuevo novio le estaría siendo infiel con otra mujer.

Andrea asistió al programa de espectáculos ‘Viva la Vida’, conducido por Emma García para responder a todas las preguntas que se le estaba haciendo luego del final de la ‘Isla de las tentaciones’. Fue ahí donde se enteró que Óscar, su pareja actual, estaría siendo desleal con ella.

“Tú le fuiste infiel a tu pareja con Óscar y él te es infiel a ti a día de hoy con una chica de Málaga”, le dijo el periodista Diego Arrabal, quién conduce el programa junto Emma García.

La noticia difundida por Arrabal caería como una bomba para todos, mientras que Andrea quedaría en shock luego de lo escuchado. “No me extraña porque yo no me fío de Óscar, ya está”, expresó mientras los ojos se le ponían llorosos y era consola por Emma García.

Por otro lado, durante la emisión del programa de Telecinco, Andrea Gasca también recordó el daño que le hizo a Ismael al dejarlo por Óscar: “Me arrepiento de las formas, no me gusta haberle hecho daño. No me olvidé de Ismael pero encontré en Óscar cosas que me faltaban en mi relación.”

Sin embargo, la concursante asegura que si hubo algo que no le gustaba de Ismael eran sus constantes celos, y que se sintió reprimida: “Me he reprimido mucho, él no quería ni que fuera a la fiesta de empresa con mis compañeras”, confesó.