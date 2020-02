Con tan solo 18 años, Billie Eilish se ha convertido en toda una sensación en la industria musical. La joven artista arrasó en los premios Grammy tras adjudicarse cinco galardones. Ante esto, apareció Justin Bieber para brindarle su apoyo incondicional por la carga mediática que su colega vivirá desde hoy en adelante.

Durante una entrevista con Apple Music, el exnovio de Selena Gomez habló sobre la cantante revelación y entre lágrimas, señaló que no quiere que Billie pasé por lo mismo que él: depresión, drogas, entre otras situaciones deplorables que atravesó desde los 14 años, edad en la que saltó a la fama gracias a su tema ‘Baby’.

Las declaraciones del canadiense fueron compartidas en al Instagram oficial de Billie Eilish.

“Dejémosla que haga lo suyo, y si alguna vez me necesita, acá voy a estar para ella. Sí, yo solo quiero protegerla. No quiero que pierda el rumbo. No quiero que pase por nada de lo que tuve que pasar yo, porque no le deseo eso a nadie. Si alguna vez me necesita, solo tiene que llamarme”, comentó Justin Bieber al borde del llanto.

“Tiempos de cambios”, escribió la intérprete de “bad guy” para acompañar la publicación. El mensaje fue respondido por Justin, quien le puso “Te quiero”. Asimismo, la esposa del cantante, Hailey Baldwin, también se hizo presente con un emoticón de corazón.

Billie Eilish pensó en suicidarse

A mediados de enero, la cantante Billie Eilish concedió una entrevista al programa The Gayle King Grammy Special, donde habló de sus serios problemas de depresión y sus deseos de suicidarse.

“Nunca pensé que sería feliz otra vez. No quiero ser demasiado oscura, pero hubo una época en la que no pensé que fuese a llegar a los 17 años”, dijo Eilish.

“Recuerdo que en mi habitación de hotel había una ventada. Y yo llorando mientras pensaba que la forma en la que iba a morir era haciéndolo por mi propia mano. Era infeliz el año pasado. Era muy infeliz y estaba muy triste”, agregó.