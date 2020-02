Jazmín Pinedo, después de sorprender a todos sus seguidores al anunciar su separación de Gino Assereto tras una relación de más de 7 años, contó que está disfrutando de su soltería a flor de piel. Asimismo, la popular ‘Chinita’ confesó que, por el momento, el amor no es su prioridad.

“¡Ay, no! ¡Qué flojera! La verdad que esos temas (volver a enamorarse) me dan estrés, hasta ganas de bostezar, porque tengo muchas cosas que hacer. Mi principal labor es estar con mi hija y enseñarle lo bonito del mundo, así que no tengo tiempo para el amor”, señaló para un medio local.

PUEDES VER Jazmín Pinedo confiesa que Karen Schwarz no es su amiga

Jazmín Pinedo Foto: archivo

Por otro lado, dejó claro que no se considera una ‘Soltera codiciada’ como muchas personas podrían pensar.

“No sé si soltera codiciada, pero tengo una familia muy bonita, una hija preciosa y por la que babeo todos los días. Tengo la posibilidad de estar estable económicamente y puedo darme los lujos que quiero, como ayudar a mi familia y a otras personas”, reveló la modelo.

Además, la conductora de “Esto es guerra” mencionó que trata de tomar esa etiqueta (soltera codiciada) como un halago.

“Me imagino que es un elogio porque qué chévere que te pongan como prospecto de la chica que quisieran tener, pero yo también tengo mis propios prospectos y soy bien exigente. Siento que eso puede asustar a muchas personas, porque en nuestra sociedad estamos acostumbrados a que la mujer asiente la cabeza y siempre diga que sí”, indicó Jazmín Pinedo en una entrevista para el diario Trome.

Asimismo, la exconductora de “Mujeres al mando” aseguró que no es una persona sumisa pese a reflejar una imagen tranquila.

“Yo sumisa no soy por ninguna parte. Soy bondadosa, tengo sentimientos muy bonitos, pero que no me hagan molestar. Soy buena, pero no tonta”, sentenció la expareja de Gino Assereto.