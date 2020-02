¿Por qué Gian Piero Díaz abandonó ‘Esto es Guerra’? [VIDEOS]

Gian Piero Díaz anunció su retiro de ‘Esto es Guerra’ y causó la sorpresa de los televidentes que se mantienen en expectativa del reality. A través de las redes sociales, los fans del conductor de televisión pidieron su regreso y acusaron al programa de fomentar su salida.

Pero ¿cuál fue el motivo que llevó a Gian Piero Díaz a abandonar ‘Esto es Guerra’? Las razones especificas se desconocen; sin embargo, al dar la noticia de su salida, el presentador rompió con todos los rumores.

Según Gian Piero Díaz, la razón que causó su alejamiento de ‘Esto es Guerra’ no tiene nada que ver con los cambios que está sufriendo el reality ni con los puntajes que obtiene su equipo de ‘combatientes’.

Gian Piero Díaz anunció su salida de "Esto es guerra"

“Para mí no es fácil poder decir lo que les voy a decir, la verdad es que lo he venido pensando bastante tiempo, pero nada, creo que es justo que todos lo sepan. Por un tema personal yo me voy a tener que ausentar un tiempo del programa”, señaló el excompañero de Mathías Brivio.

“Bueno, señor Gian Piero, entonces usted no me está dando ningún tipo de alternativa y como su decisión definitivamente a todos nosotros nos cae como un balde de agua fría, yo también tengo que tomar una decisión. Este lunes voy a abrir una de las cajas y presentaré al tercer conductor de ‘Esto es Guerra’”, respondió el Tribunal.

Además, a través de Instagram, el excompañero de Jazmín Pinedo envió un mensaje a sus seguidores. “¡Siempre con una sonrisa en la cara! ¡Que tengan un feliz Día del Amor y la Amistad! Los quiero y recuerden, para que exista amor, tiene que haber amistad”, escribió.

Gian Piero Díaz, ahora excompañero de Jazmín Pinedo, envió un mensaje a sus seguidores. Captura: Instagram

Gian Piero Díaz podría ser reemplazado por Cristian Rivero

Los rumores señalan que Cristian Rivero estaría en conversaciones con la producción de ‘Esto es Guerra’ para reemplazar a Gian Piero Díaz. Entre otras de las opciones, también se informó que Rodrigo González sería la nueva figura del programa de América Televisión.