El exfutbolista Diego Chávarri volvió a presentarse en “El valor de la verdad” e impactó a más de uno al confesar que estuvo saliendo con la actriz Lucía Oxenford.

En medio de sus aclaraciones en el temido sillón rojo, el exjugador de Sporting Cristal contó frente a Beto Ortiz los detalles de su vínculo con la hermana menor de Juliana Oxenford.

Luego de responder a siete preguntas en ‘El valor de la verdad’, Beto Ortiz le dijo a Diego Chávarri: “¿Besaste a Lucía Oxenford?”. Al oír esta interrogante, el ‘Diablito’ esperó unos cuántos segundos y para alegar que sí lo había hecho.

Diego Chávarri también se animó a contar que cuando la hermana de Juliana Oxenford llegaba al Perú, ambos solían verse. “Ella vive en Argentina, ella venía de vacaciones y cuando venía aprovechábamos en salir. Ella es brava. Con ella sí tengo mi historia. La pasábamos bien, nos llevamos super chévere. Luego yo empecé a salir con alguien, perdimos contacto”, relató en el polémico sillón rojo.

El tema no quedó allí, ya que el exnovio de Melissa Klug aseguró que tuvo intenciones de visitar a Lucía Oxenford en Argentina, pero que no pudo realizar este anhelo.

Durante su participación en “El valor de la verdad”, Diego Chavarri contó que estuvo con Pamela Franco en una discoteca hasta altas horas de la madrugada.

“Pasaron cinco minutos y me llamó para preguntarme en dónde estaba, le dije que estaba en un grupo con unos amigos. ‘Ahí voy’, me dijo. Le pregunté si no estaba con su amiga y me respondió que estaba aburrida. Se pasó al grupo donde estábamos nosotros, nos quedamos ahí tomando todo tranquilo”, señaló el popular ‘Diablito’ sobre su experiencia con la ex de Christian Domínguez.