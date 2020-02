Durante la última emisión de “El Valor de la Verdad”, Diego Chávarri hizo una inquietante revelación sobre una pelea que tuvo con el presentador de “En boca de todos”, Carloncho quien, según el exfutbolista, estaba celoso de los comentarios que lo vinculaban con la exchica reality Rosángela Espinoza.

Beto Ortiz lanzó la pregunta “¿Te insultó Carloncho porque estaba celoso de ti?”, a lo que Diego Chávarri respondió con un “Sí” y la voz en off confirma la respuesta con “Verdad”.

De inmediato, Beto Ortiz trajo a colación el momento en que Carloncho quiso humillar a Diego Chávarri al asegurar que el escritor Mario Vargas Llosa no tenía la menor idea de quién era el exfutbolista.

Esta habría sido la reacción de Carloncho por supuestos celos hacia Diego Chávarri, quien era vinculado a Rosángela Espinoza, que en ese entonces mantenía un romance con el conductor de “En boca de todos”.

“A mí me molestaban con Rosángela (Espinoza)... Era para hacerme quedar mal. Entonces, me lanzó una serie de insultos y todo. Obviamente, a mí Carloncho ni me suma ni me resta”, afirmó Diego Chávarri en “El Valor de la Verdad”.

Acto seguido, Diego Chávarri comentó el momento en el que Carloncho quiso minimizarlo trayendo a colación que el ex de Melissa Klug recurría a anabólicos para obtener una figura musculosa.

“Sacó lo de la ‘pichicata’”. En ese momento, Beto Ortiz agrega: “Te dijo que eres un ‘pollo inflado’”. Tras ello, el exfutbolista siguió: “Si tú tanto dices que soy eso, deberías ir al gimnasio y ver si tienes un cambio; porque yo puedo ignorar muchos temas, pero tú también. Si no entrenas y no sabes de tus comidas, también ignoras de eso. Tú no me puedes insultar de algo que no conoces”.

Sin embargo, Diego Chávarri, años después de este incidente se sigue cuestionando del por qué Carloncho lo trató de esa manera, sobre todo, tras asegurar que no tuvo ningún tipo de relación con Rosángela Espinoza.

“No entiendo por qué, porque con Rosángela (Espinoza) nunca tuve nada. Sí nos emparejaban, pero nada, siempre fue mi amiga. Me ha ido a visitar a la clínica, yo la quiero bastante”, Beto Ortiz preguntó si en alguna ocasión había coqueteado con la ‘chica selfie’, a lo que Diego Chávarri respondió: “No, jamás”.

Momento después, Beto Ortiz se dirige a Fabio Agostini, invitado de Diego Chávarri, y le consulta si supo de algún encuentro entre el exfutbolista con Rosángela Espinoza, a lo que el modelo español respondió sin pelos en la lengua.

“¿Que si Chávarri tuvo un choque y fuga con Rosángela? Si pasó me parece que tuviste muy mal gusto”, el conductor de “El Valor de la Verdad” replica al español: “Que poco caballeroso... No te quiere, ¿no?”, a lo que este lanza un cortante: “No. Igual no pasa nada, a mí me hace gracia”.