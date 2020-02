Una ‘bomba’. Diego Chávarri reveló un romance jamás contado en ‘El valor de la verdad’ sobre el entorno de Jefferson Farfán. El exfutbolista peruano no solo tuvo una relación con la madre de los hijos de la ‘Foquita’, sino también con otro de los integrantes de su familia.

Se trata de Ximena Peralta, sobrina de Jefferson Farfán. El también exchico reality contó detalles de cómo fue su romance con la joven modelo de 22 años.

“¿Ha sido Ximena Peralta tu amiga con derechos?”, le preguntó el presentador de ‘El valor de la verdad’ a Diego Chávarri. “Sí”, respondió él.

Según explicó el exintegrante de ‘Combate’, todo empezó cuando conoció a la sobrina de Jefferson Farfán en el desaparecido reality de ATV.

“La conocí cuando estábamos en ‘Combate’, en ATV, pero ahí no pasaba nada porque creo que salía con uno de los chicos de ahí. Pero después, comenzamos a conversar. Es súper buena onda, te juro que no te aburres con Ximena, es chévere. Comenzamos a conversar, me la cruzaba tanto y tanto que coincidíamos comenzamos a salir”, contó el exfutbolista.

“Nos hemos juntado un montón de veces, nos veíamos seguido. A veces ella hacía sus cosas y yo me iba a casa”, agregó el popular ‘Diablito’. Además, Diego Chávarri aseguró que desconocía que Ximena Peralta es sobrina de Jefferson Farfán.

Diego Chávarri y Jefferson Farfán tuvieron tenso encuentro por Melissa Klug

El también exintegrante de ‘Esto es guerra’ aseguró que Jefferson Farfán lo encaró y encerró en el baño de una discoteca. Allí, le reclamó por una broma que le hizo y por su pasada relación con Melissa Klug.