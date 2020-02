No se calló nada. Diego Chávarri estuvo por segunda vez en ‘El Valor de la Verdad’, programa sabatino conducido por Beto Ortiz donde habló sobre diferentes personajes de la farándula nacional.

Chávarri, además de sus polémicas declaraciones sobre Melissa Klug y Jefferson Farfán, contó también sobre su paso por el fútbol en Irán y cómo vivió los 11 meses que estuvo en dicho país.

Pregunta 10: ¿Tuviste una cita a ciegas con una iraní?

Respuesta: Verdad

El ex futbolista confesó que uno de los principales problemas para adaptarse a esa sociedad fueron las creencias de la religión musulmana. Según declaraciones de Chávarri, coquetear con una chica en Irán es “demasiado difícil”. “Las mujeres están tapadas, tienen una casaca o un abrigo que les tapa”, afirmó.

“No podías hablarle a una mujer, no vendían alcohol, no habían discotecas, yo dije ¿a dónde me han traído?” fueron las declaraciones del ex ‘chico reality’, quien comentó que su vida nocturna disminuyó considerablemente.

Diego Chávarri EVDLV Irán

La cita a ciegas

Luego de una semana de haber llegado a Irán, la ex pareja de Melissa Klug contó que su compañero del Gostaresh Foulad, club de fútbol donde jugaba, le ofreció el número de una mujer llamada Daria a la cual podía llamar. Con el pasar de los días, Chávarri le escribió y quedaron en encontrarse en el departamento de la iraní.

"Yo me quedé conversando con ella (...) y me dice ‘si quieres te puedes quedar’. Le dije ‘me voy a quedar’”, contó en ‘El Valor de la Verdad’. Confesó que fue la única mujer a la que veía mientra vivía en Irán.

La experiencia en el equipo

Chávarri relató en ‘El Valor de la Verdad’ que, en diferentes ocasiones, el entrenador del club de fútbol Gostaresh Foulad entraba a los camerinos para gritar a los jugadores y que, incluso, agredió físicamente a uno de los integrantes del equipo. “A uno le tiró una cachetada, a otro le jaló el cabello y dije ‘este llega aquí, y me hace algo, yo le respondo’”, aseguró el exfutbolista, añadiendo que a él no lo agredieron pero que el trato era “demasiado drástico”.

También confirmó que ganaba 25 mil dólares mensuales en Irán y que fue su mejor sueldo a lo largo de toda su carrera.

El ‘Diablito’ también habló de diferentes figuras de la farándula peruana tales como Chris Soifer, Pamela Franco, Ximena Peralta, Lucía Óxenford y más. El otrora ‘chico reality’ se llevó 10 000 soles tras contestar 15 preguntas. Decidió retirarse puesto que no quería seguir hablando sobre su expareja Melissa Klug.