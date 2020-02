Carlos Ardiles se lanza como solista

En paralelo a su trabajo dentro de la agrupación Los Ardiles, Carlos, el menor de los hermanos dedicados a la música peruana, emprende un nuevo reto como artista. Se trata del lanzamiento de su disco como solista, producción a la que ha titulado ‘Perú Chou’.

El nombre del disco responde al espectáculo que ya viene haciendo en solitario, en el cual rinde homenaje a destacados artistas de la historia de nuestro folclor, pasando por diferentes géneros musicales como el huaino, la cumbia, la música criolla, tropical y hasta el rock.

“El disco es un resumen de mi espectáculo con el que convoco a gente de la costa, sierra y selva en un mismo show. Y es que soy un convencido de que la música puede hacer cosas maravillosas e importantes como unir a la gente y pueblos, lo que no han logrado los políticos, por eso en este disco he incluido temas de todo nuestro país pero dándoles un toque fresco y con sonidos actuales”, menciona el intérprete.

Es así que esta nueva producción contiene temas como ‘El cóndor pasa’, ‘Mujer hilandera’, ‘Toromata’, ‘El tamalito’, entre otros. “La idea es que ‘Perú Chou’ pueda traspasar las fronteras y llegar a otros países, para ser escuchado más allá de las colonias peruanas”, anota el cantante que hará el lanzamiento oficial del disco este 21 en Bianca de Barranco.

Carlos además comentó que, ahora que ha hecho su sueño realidad, no descarta abandonar la agrupación Los Ardiles. “Todo fluye y cae por su propio peso, así que no sé qué pueda pasar más adelante. No descarto nada, simplemente sé que siempre haré lo que me haga feliz y eso es estar en el escenario”, anotó el cantante a quien sus hermanos han celebrado su aventura musical.

“Saben que venía trabajando desde hace un tiempo en mi proyecto personal, que tenía la ‘espinita’ de hacer algo en solitario y me apoyan. Nosotros somos una agrupación pero cada uno también hace cosas por separado, Jaime y Kiko van más por la nueva ola y yo me inclino más por la música andina, pero seguimos juntos y con planes”, cuenta.

Este año, Los Ardiles celebrarán sus tres décadas en los escenarios. “Hay proyectos por los 30 años, pero será para finales de año, aún estamos trabajando en eso”.