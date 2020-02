Brad Pitt acaba de ganar un Oscar por su papel en la película “Once Upon a Time in Hollywood” y, por su lado, su exposa Angelina Jolie ha recibido críticas positivas por su papel en “Maléfica: dueña del mal”.

Los dos actores no paran de cosechar éxitos y sus fans están atentos al futuro de la antigua pareja, pues según El Universal, una encuesta del portal “OnBuy.com” señala que sus seguidores todavía tienen esperanzas de que retomen su relación.

La pareja tuvo uno de los romances más polémicos de Hollywood y era una de las más esperadas en las alfombras rojas de reconocidos premios.

Durante el tiempo que estuvieron juntos criaron a seis hijos y, aunque tienen alrededor de cuatro años separados, sus millones de seguidores no pierden las esperanzas de volverlos a ver juntos.

La encuesta de “OnBuy.com” reveló que el 27% de los votantes sigue considerando a Angelina Jolie y Brad Pitt una de las mejores parejas de Hollywood y la más anhelada para una posible reconciliación.

Sin embargo, la situación de la expareja no es de las mejores, porque el actor no ha logrado llegar a un acuerdo sobre la pensión para sus hijos y el tiempo de custodia de los niños.

Por otro lado, el 22% de los votantes señaló que su pareja favorita era Jennifer Aniston y Brad Pitt.

Como se recuerda, los dos actores tuvieron un eufórico encuentro en los Globos de Oro, lo que despertó el deseo de los fans de una posible reconciliación.