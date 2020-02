Diego Chávarri fue el último invitado de “El valor de la verdad” donde contó muchos pasajes poco conocidos de su vida. El exfutbolista comentó que tiene un gran atractivo entre la comunidad gay.

En la pregunta “¿Tienes jale con los gays?” Diego Chávarri no pudo contener la risa antes de responder de manera afirmativa. Ante eso, la voz en off confirmó esto con “Verdad”.

De inmediato, Beto Ortiz dice a Diego Chávarri: “¿Quieres que te responda por qué? Porque pareces un actor porno gay y las fotos que cuelgas en tu Instagram son de actor porno gay”.

Esto causó la risa de Diego Chávarri quien consultó al conductor de ‘El Valor de la Verdad’ sobre su afirmación. “¿Como que de actor porno gay?”, a lo que Beto Ortiz replicó: “Como tú”.

Según Beto Ortiz, el problema de Diego Chávarri para asegurar esto es que contesta los comentarios directos. La expareja de Melissa Klug comentó que trata de darle like a los comentarios, pero que no les responde a todos, menos a los de las personas que no conoce.

Acto seguido, el conductor de ‘El Valor de la Verdad’ insistió en que Diego Chávarri comenzó a hablarle ni bien salió la promoción de su paso por el sillón rojo.

Luego de esto, Diego Chávarri revela que lee la mayoría de los mensajes de las personas que le escriben, incluidos los gays.

“Lees un montón de cosas que te dicen, que te mandan fotos, te hacen propuestas, no te dicen nada y mandan fotos”, en ello, consulta a Fabio Agostini, su invitado, si recibe muchos mensajes de personas gay, a lo que el modelo español asegura que es algo normal.

“Yo tengo un montón de amigos gay y para suerte mía todos son respetuosos; o sea, que no son escandalosos, que no vienen y te tocan así no más... y nunca me han faltado el respeto”, expuso Diego Chávarri en ‘El Valor de la Verdad’.

“Entre broma y broma lanzan una broma pulseando y no, no hay forma, por las hue*as”, a lo que el conductor de ‘El Valor de la Verdad’ sonríe y agrega: “Todos dicen lo mismo”.