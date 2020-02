Bárbara de Regil se ha ganado muchos detractores por su peculiar carácter y, sobre todo, por sus constantes críticas a las mujeres que no llevan su estilo de vida: cero grasas, comida sana y harto ejercicio.

Las normas que se rigen a la actriz mexicana llaman la atención y generan varias dudas sobre sí realmente ella sigue al pie de la letra cada punto.

Durante una entrevista con el diario Milenio, Bárbara de Regil respondió a todas las dudas de sus seguidores y opositores.

“No como nada que esté en una olla llena de aceite, prefiero pedir una quesadilla con queso a la plancha. A veces me consiento con palomitas, helado y pan de elote con cajeta”, contó la protagonista de Rosario Tijeras.

Bárbara de Regil es una de las actrices mexicanas que posee una figura realmente tonificada y resalta se nota a simple vista. Su disciplina tanto con los ejercicios y la alimentación, le han dado buenos resultados.

Sin embargo, hubo algo que trascendió, ya que, a pesar de que suele compartir mensajes motivacionales para sus fans, a la intérprete no le gusta leer.

"No me gusta leer, solo escucho audiolibros. Ahorita estoy escuchando ‘El poder de tu palabra hablada’, de Louise Hay, el cual habla de la actitud que tenemos en la vida”, señaló.

Bárbara de Regil se defiende de memes

Bárbara de Regil ha sido duramente cuestionada, pues ella suele lanzar comentarios contra las mujeres que les gusta comer grasas y beber alcohol.

Es por eso, que algunos usuarios –en modo de defensa- suelen jugarle crueles bromas. El último nació tras una frase que colocó en su cuenta oficial de Instagram.

“Muy buenos días. La gente herida, hiere. La gente amada, ama. La gente amargada, amarga. La gente curada, cura”, escribió en aquella oportunidad.

“Están divertidos; los que me hicieron me encantaron, los guardé en mi celular; pero en serio, el bullying es algo muy fuerte. En general, cuando una persona comete un error, la gente se la acaba sin pensar el daño que puede ocasionar. A veces dicen: ‘pero si ya saben cómo somos los mexicanos, ¿para qué se quejan?’. Les contesto, sí es divertido hacer burla, pero no lo será cuando te lo hagan a ti”.