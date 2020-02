Anahí cuenta como nació su segundo hijo: “Yo lo saqué con mi mano”

Hace un par de semanas, la exintegrante de RBD, Anahí Puente, anunció la llegada de su segundo hijo con el senador de Chiapas, México Manuel Velasco Coello.

La recordada ‘Mia Colucci’ de la serie 'Rebelde’ decidió contar detalles del nacimiento de su segundo hijo a través de las plataformas digitales, dentro de un podcast difundido por Spotify y titulado ‘¿Están ahí?’, que presenta semanalmente junto a su hermana Marichelo.

Sin más preámbulo vayamos a los hechos. Anahí detalla que su pequeño Emiliano se le adelantó, nada más y nada menos que durante el entretiempo del Superbowl, cuando Shakira y Jennifer López cantaban. La intérprete de ‘Salvame’ relató que en ese momento sufrió fuertes contracciones, por lo que su esposo, Manuel Velasco, no dudo en llevarla de inmediato al hospital.

“Yo feliz en mi cama viendo a Shakira y JLo, y en eso como a medio show me da una contracción… No, no, no, o sea me quedé… ‘Manuel, Manuel no puedo, no puedo’, no saben el dolor que sentí, pero contracción de la buena”, narró emocionada.

Lo más emocionante llegaría minutos después. Anahí siguió relatando hasta llegar a la labor de parto, donde, en sus declaraciones, “le ocurrió algo hermoso”; pues ella misma sacó a su hijo con sus propias manos; algo que no va a olvidar.

“Les voy a contar algo hermoso. El bebé, salió muy rápido, sale medio cuerpo del bebé empieza a llorar. El doctor lo saca a la mitad, de la cintura para arriba, y me dice: ‘¿Quieres sacar a tu bebé?’ Bueno, ni lo pensé, claro y yo con mis manitas saqué a mi bebé y lo puse en mis brazos", relató la protagonista de ‘Primer amor... a 1000 por hora’.