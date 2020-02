Anahí de Cárdenas sufre problemas de visión tras quimioterapias [VIDEO]

Anahí de Cárdenas se sometió a su cuarta sesión de quimioterapia, y a pesar de sentirse mejor que en procedimientos anteriores, la actriz preocupado a todos sus fans ya que en la última, confesó perdió la vista por un lapso prolongado.

En su cuenta oficial de Instagram, Anahí de Cárdenas reveló que la cuarta sesión de quimioterapia la dejó hinchada y acotó que eso es recurrente cada vez que asiste a la clínica pues “entro con un peso y salgo con otro. Típico de la hidratación”, narra la celebridad.

Anahí de Cárdenas reveló preocupantes efectos secundarios de la quimioterapia.

Asimismo, Anahí de Cárdenas expresó en Instagram sus deseos de volver a su hogar y agregó que muestra una mejor reacción al tratamiento al no sentir dolor de cabeza, pocas nauseas, pero hizo una afirmación que preocupó a todos sus fans.

“He descubierto que una de las cosas (pastillas) es que me ha estado dejando ciega. Uno de los efectos secundarios es que no te deja enfocar los ojos. Me pasó en la quimioterapia pasada, pasé cuatro horas sin poder leer ni escribir. Me pasó lo mismo ayer”.

Anahí de Cárdenas ha buscado dar una imagen positiva tras conocerse que padece de cáncer y someterse a la quimioterapia.

Seguidamente, Anahí de Cárdenas contó a qué se debe esta alteración en su vista: “Me pusieron este antiespasmódico en la panza y después de un ratito traté de escribir, leer en mi celular y no leo nada. Recordé (que pedí) los lentes de presbicia (impedimento de ver con claridad objetos cercanos) de mi mama y pude enfocar... dije: ‘dios, cáncer y ahora presbicia, no me jo*as’... Aparentemente, es esta medicina para el dolor de panza que tiene este efecto secundario”.

Al poco rato, Anahí de Cárdenas detalló que existen tres medicamentos que le producen terribles efectos secundarios a su salud: la penicilina, a la cual confesó ser alérgica; el tramadol, que reveló le producen vómitos “como los de ‘El Exorcista’”; y este último que le genera serios problemas en la visión.

En los extractos finales de su video en Instagram, Anahí de Cárdenas instó a todos a que no se queden callados cuando un medicamento tiene severas consecuencias para la salud.

“Es la lección de este desayuno japonés, no quedarse callado y decir las cosas, por más que no queramos ser molestos, tu derecho como paciente es que te traten lo mejor posible”.