Tini Stoessel y Sebastián Yatra comparten divertido video con sus fanáticos

Tini Stoessel y Sebastián Yatra son una de las parejas más queridas del mundo musical por su gran talento y química, que dejan ver en sus redes sociales.

Sus millones de fans siempre están pendientes de las publicaciones que los artistas comparten, como el entretenido video que acaba de mostrar Sebastian Yatra en su cuenta de Instagram.

Se trata de un video en TitkTok, la famosa aplicación que ha comenzado a ponerse de moda entre varios artistas y que permite imitar voces de grabaciones populares.

En este caso, Sebastián Yatra, Tini Stoessel, su hermano Fran Stoessel y el DJ Fran Probaos imitan unas divertidas voces que decían lo siguiente:

“Ay qué heavy, estoy sin ti, ¿qué tú pensabas que si me soltabas, yo me iba a morir?” y luego todos se ponen a bailar.

El clip llamó la atención de sus millones de seguidores en Instagram y hasta el momento tiene más de 3 millones de visualizaciones; además los fans también comentaron emocionados el video.

“Muero por haber visto cómo hacían eso y todos sus intentos “, ”jaja Sebastián no podemos más te juro, no damos más jajaja. Amamos verlos juntos y que todos sigan sus locuras. No sabes lo feliz que nos hacen”, escribieron los usuarios de la red social.

Tini Stoessel y Sebastián Yatra suelen compartir con sus seguidores fotos de los momentos que pasan juntos en fechas especiales, como la fiesta del mes de diciembre, cuando se tomaron una instántanea con la decoración navideña; también, el cantante le suele dedicar palabras por acompañarlo a sus conciertos.