La popular ‘Chica selfie’, Rosángela Espinoza, tomó una inesperada decisión. Y es que la ‘guerrera’ sorprendió a sus seguidores al publicar desde su cuenta oficial de Twitter que ya no estaría más en “Esto es Guerra”.

Además, Rosángela Espinoza contó cuáles fueron los motivos que la llevaron a decidir no volver al programa: “Chicos no regresaré a EEG, porque quiero cumplir mi objetivo de este año que es graduarme. Igual muy agradecida por la oportunidad que me brindaron”, escribió en Twitter el viernes 14 de febrero.

PUEDES VER Rosángela Espinoza recibe sorpresa de amor de Víctor Hugo por San Valentín

Rosángela Espinoza toma radical decisión tras ser suspendida en "EEG"

Por su parte, los fans de Rosángela Espinoza mostraron su apoyo a la chica reality y la felicitaron por priorizar sus estudios.

“Felicitaciones Rosángela, es una buena decisión, siempre te apoyaremos en las buenas y malas, sabemos que hay muchas cosas que no se pueden contar y a pesar de todo estás agradecida, eso habla muy bien de ti y de tu noble corazón”, ”Éxitos y buena suerte en tus proyectos académicos”, “Es lo más acertado”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Seguidores de Rosángela Espinoza la felicitan por tomar drástica decisión.

Cabe resaltar, que coincidentemente la modelo tomó esta radical decisión luego de que fuera suspendida en el último programa de “Esto es Guerra” tras hacer una fuerte acusación contra su equipo.Como se recuerda, Espinoza aseguró que algunos de sus compañeros la lanzaron por el tobogán, durante una de las competencias, pese a que el juego ya había concluido.

Además, de los fuertes enfrentamientos con Michelle Soifer con quien intercambiaron duros adjetivos recientemente.

Usuarios de Twitter apoyan a Rosángela Espinoza.

Esta no es la única polémica que protagoniza la conocida ‘Chica selfie’ ya que días atrás se refirió a Jazmín Pinedo y sus habilidades como conductora del programa “Esto es Guerra, el siguiente nivel” asegurando que “le hace falta carisma”.

Hasta el momento, la producción de la competencia no se ha pronunciado sobre la decisión Rosángela Espinoza.