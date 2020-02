La pelea entre Rodrigo González y Karen Schwarz ha dividido la opinión pública en dos bandos: los que apoyan al influencer y los que respaldan a la conductora de “Mujeres al mando”. Laura Borlini, por ejemplo, considera que ‘Peluchín’ se excedió y que lo mejor sería ofrecer disculpas hacia la ex reina de belleza.

En declaraciones para La República, Laura Borlini fue consultada sobre la polémica surgida luego de que Rodrigo González expusiera a la hija de Karen Schwarz en una de sus historias de Instagram, a lo que la presentadora empezó aclarando que le cae bien ‘Peluchín’.

“Creo que todo tiene un límite y hoy Rodrigo se ha excedido, porque le tapes la cara o no, (el hecho es que) sale una menor que es hija de Karen (Schwarz) y que, obviamente, como toda mamá, no queremos que nuestros hijos estén relacionados en nuestros rollos”, indicó.

Ante esto, Laura Borlini comentó que a pesar de haber mantenido en reserva el rostro de la hija de Karen Schwarz hay que tomar otros aspectos que molestaron a la conductora de “Mujeres al mando”.

“El hecho que le ponga un emoticón con la cara de Rodrigo, que es el enemigo público de Karen, con la canción de ‘Mosca muerta’ detrás... Es parte de su estilo, pero todo tiene un límite”, resaltó.

Sin embargo, Laura Borlini agregó que un día la hija de Karen Schwarz crecerá y verá que a su madre le decían ‘Mosca muerta’ cosa que no sería agradable, pero también comentó que la ex reina de belleza atraviesa por un momento delicado.

“Karen está embarazada con un embarazo complicado. Todo el tiempo tiene nauseas, vómitos, a veces le cuesta mucho levantarse para trabajar. Está super sensible. El hecho que esté embarazada, que pongan a su hija con en el emoticón de su enemigo y con la música de la ‘Mosca muerta’ sí me parece un exceso”.

Cuando le preguntaron si considera que Rodrigo González tendría pedir disculpas a Karen Schwarz, Laura Borlini aseguró que sí:

“Creo que sí debería disculparse. Uno puede tener un estilo y se respeta, pero todo tiene un límite y, si de repente, entiende que se ha excedido creo que no lo hace a menos el hecho de dar disculpas públicas, al contrario, lo eleva”, añade.

Antes de finalizar, Laura Borlini cree firmemente que Rodrigo González nunca tuvo la intención de involucrar en su burla a la hija de Karen Schwarz.

“Está claro que él no quiso generar controversia al poner a la niña en el video. Descarto mala intención para con la niña. Pero creo que no analizó que es una mujer embarazada, que se han dicho muchas cosas. Así tapes la cara a la niña iba a generar controversia y no era necesario”, enfatizó.