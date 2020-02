Pedro Suárez Vértiz compara el amor con Dios en el Día de San Valentín

Pedro Suárez-Vértiz, quien estuvo de cumpleaños el último 13 de febrero, recibió una grata sorpresa de parte de sus fans, a propósito del Día de San Valentín.

Como era de esperar, el cantautor peruano compartió el detalle en sus redes sociales, a manera de agradecimiento.

En su mensaje, Pedro Suárez-Vértiz contó que justamente la música que acompaña a las instantáneas le encanta. “Qué hermoso video me hizo mi club de fans. Encima con mi balada favorita ‘Recuéstame’”, manifestó el artista en Facebook.

Pedro Suárez-Vértiz aprovechó su publicación para reflexionar sobre el amor e instó a sus seguidores a creer en ese sentimiento.

“Y es que el amor tiene un gran porcentaje de fantasía. De ilusionismo. Es una mitomanía para muchos, pero que milagrosamente aparece en 2 cabezas distintas. Por lo tanto necesita que la realidad no lo arruine”, reflexionó.

“El amor literalmente es un acto de fe. Créetelo. Las decepciones te pueden volver un ateo en el amor. No lo permitas. Alimenta tu cuento. Él es tu príncipe y es inigualable. Ella es tu princesa y no hay nadie más bella. Riega esa flor que no está plantada en este mundo y al cacho los demás. Cuida tu burbuja y nunca se romperá. No dejes nunca que la realidad te dañe. El amor es como Dios. Ambos no son de este mundo. ¡Feliz día de San Valentín para todos!”, concluyó en Facebook.

Pedro Suarez-Vértiz fue sorprendido

Pedro Suárez Vértiz festejó sus 51 años

Mediante sus redes sociales, el intérprete de éxitos como “Lo olvidé”, “No pensé que era amor” y “Un vino, una cerveza” aprovechó para saludar a quienes también cumplieron años el 13 de febrero.

“Sé que están felices porque hoy (jueves 13) es mi cumpleaños. Que mejor regalo para mí que alegrar sus corazones. En serio. También quiero saludar a todos los que cumplen años hoy. Personalmente conozco a 3. Hoy vía redes calculo que me enteraré de unos 5 más”, escribió Pedro Suárez-Vértiz junto a una imagen que muestra varias copas con su nombre.