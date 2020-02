Mayella Lloclla asegura que ahora pasa por un buen momento junto al padre de su hijo, Jhefry Vásquez, quien se distanció de la peruana, pero nunca dejó de lado su paternidad.

La exintegrante de la serie “Los Jotitas” reveló una de la razones que la llevaron a distanciarse de Vásquez, asegurando que pese a no llevar una relación de pareja, él nunca se dejó de comunicar con ella.

“Estuvimos separados bastante tiempo, pero hemos vuelto. Luego de que nació Gael, no nos entendimos, cada uno tenía sus propios sueños y dijimos ‘esto no funciona’. Sin embargo, pensando en nuestro hijo, siempre hemos tratado de llevarnos bien", manifestó la peruana en una entrevista para un medio local.

Mayella Lloclla y Jhefry Vásquez iniciaron su romance cuando apenas eran unos adolescentes y cuando la actriz iniciaba con la grabación de la telenovela “Yo no me llamo Natacha” se enteró que estaba embarazada.

Mayella Lloclla feliz con el padre de su hijo

“Cuando empecé a grabar la telenovela de Michelle Alexander, no sabía que estaba embarazada, pero continué grabando con tomas más cerradas. Fue una etapa muy bonita, increíble, me dediqué solamente a mi hijo hasta que cumplió siete meses, luego volví a actuar. Cuando me iba a trabajar, su papá se quedaba cuidándolo. Es un gran padre”, recalcó la protagonista de la serie “Por la Sarita” para El Comercio.

Sin embargo, ni la buena relación que llevaba con Jhefry Vásquez evitó que pusiera punto final a su historia de amor. “Hubo un momento en que yo deseaba retomar la relación, pero él no quería, y cuando él quiso, yo ya estaba en otra. Pero después de seis años, volvimos”, confesó Mayella Lloclla.

Por otro lado, la actriz anunció su retorno a las pantallas con la nueva produccion Del Barrio “Dos hermanas” donde trabajará de la mano con Michelle Alexander.

En esta nueva novela, Mayella Lloclla le dará protagonismo a Fiorella, una joven que pasará muchos percances para ser feliz, pues la vida le tiene preparada muchas sorpresas.