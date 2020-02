Jousy Chan se hizo conocida por su interés en participar en el Miss Venezuela, a pesar de las críticas que recibió por no representar a la mujer venezolana por sus rasgos asiáticos.

Sin embargo, el viernes 14 de febrero, la modelo informó a través de su cuenta de Instagram, que lamentablemente no podrá concretar su sueño de convertirse en la próxima Miss Venezuela.

La joven no quedó seleccionada para pasar a la siguiente etapa para optar por el ansiado título.

“A todos mis seguidores que estaban acompañándome en esta maravillosa aventura, quiero informarles que en esta oportunidad el objetivo no fue cumplido y no quedé entre las seleccionadas para optar por el título de la mujer más bella del país“, informó en su cuenta de Instagram.

La joven expresó su sentir por no poder tener con los requisitos que exigían para el concurso de belleza.

“Lamento no cumplir con los requerimientos y estereotipos de los organizadores del concurso, pero créanme que no estoy afligida, porque la recompensa más grande es que fueron ustedes los que desde solo postularme me convirtieron en Venezuela “, explicó

La modelo terminó su mensaje agradeciendo a todos los que confiaron en que ella podría ser la imagen de belleza de su país.

“Gracias Venezuela por esta corona que, a pesar de no ser de oro o diamantes, está hecha del mejor material que puede existir en el mundo que es ‘el amor’ y créanme que esta joya que me han regalado no tiene precio”, señaló.

La publicación Jousy Chan en Instagram de contó recibió el apoyo de sus seguidores: “Eres bella y representas la mujer venezolana. No importa no haber quedado seleccionada”, se pudo leer entre los comentarios.