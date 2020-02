Tras la molestia del tío de Jefferson Farfán, ‘Cuto’ Guadalupe por no aparecer en la película “La Foquita: El 10 de la calle”, el otro tío del atacante, Roberto Farfán también le envió un mensaje.

El reconocido exfutbolista no se calló nada luego que Jefferson Farfán no lo invitara ni lo mencionara en su película, pese a que él lo apadrinó con el apodo ‘La Foquita’ y le regaló sus primeros chimpunes.

Jefferson Farfán recibe fuertes comentarios de parte de su tío Roberto Farfán. Foto: Archivo.

“La ‘Foca’ soy yo, eso lo sabe todo el mundo. A él le pusieron ‘Foquita’ por ser mi sobrino. Lo apadriné para que se haga famoso”, manifestó en una entrevista para el diario Trome.

Además, Roberto afirmó que todavía no ha visto la película “La Foquita: El 10 de la calle” ni la verá, ya que prefiere ver “El chavo del 8” antes de ver la cinta de su sobrino.

Incluso aseguró que Jefferson Farfán era “muy sano y no tenía calle”, por eso le parece raro que la película se llame el “10 de la calle”, porque para él, el verdadero callejero fue ‘Kukín’ Flores.

Asimismo, relató la vez que le regaló sus primeros chimpunes a Jefferson Farfán, quién se ha visto involucrado últimamente en una querella con su expareja Melissa Klug.

“Él tomó un taxi y como el chofer no tenía cambio, bajó a cambiar el billete. Cuando regresó, el auto ya no estaba. Era muy sano. No tenía calle [...] como el fin de semana tenía que viajar con Alianza y yo no iba, le dije al utilero que le dé los míos”, contó en la entrevista.

Por otro lado, Roberto ‘La Foca’ Farfán resaltó que nunca le llegaron las entradas para el avant premier de “La Foquita: El 10 de la calle”, pero ya se lo esperaba al enterarse que no lo mencionaron en el largometraje.