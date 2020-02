La madre de Jefferson Farfán, cansada de todos los ataques que ha recibido por parte de la empresaria Melissa Klug, decidió salir a los medios para contar su verdad sobre los problemas que pasan en torno a la expareja de su hijo.

“Que el país me escuche, ese siempre ha sido mi dolor más grande. Esto le hace daño a mis nietos, hace daño a la familia”, exclama la progenitora del integrante de la Selección Peruana en una entrevista con “Día D”.

PUEDES VER Melissa Klug aclaró si existe el supuesto video que presentaría Doña Charo

“Como la señora me ha desprestigiado diciendo que soy una mala abuela, pues aquí tengo la prueba de quién es mala abuela y quién es buena madre. Quiero que escuches esto y con lo que ustedes van a mostrar ya no voy a decir nada más”, resaltó doña Rosario Guadalupe, enfatizando su molestia.

De esta manera, la mamá del seleccionado demuestra que no le importa llegar hasta el final con tal de que sus nietos sepan la verdad que existe del por qué ella no los puede ir a visitar.

Como se recuerda, la ‘Blanca de Chucuito’ ha asegurado que no existe conversación alguna que la pueda perjudicar, pues ella recalca ser una buena madre.

"Te juro por mi vida y por la vida de mis hijos, que es lo más valioso que tengo que no existieron y no existen, ningún tipo de video por el cual yo haya podido renunciar a lo que me correspondía o la tenencia de mis pequeños”, dijo Melissa Klug.

PUEDES VER Jefferson Farfán envía conmovedora dedicatoria por el Día de San Valentín

Cabe resaltar que la ‘chalaca’ le envió una carta notarial al deportista para exigirle la suma de 200 mil dólares (43 mil soles) para la educación de sus hijos.

Melissa Klug y Jefferson Farfán

Ya que la expareja del futbolista ha recalcado en muchas ocasiones que sus pequeños necesitan continuar con la vida que siempre han llevado cuando la empresaria sostenía una relación con Farfán.