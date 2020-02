Gian Piero Díaz sorprendió a los televidentes al anunciar en vivo su retiro temporal de “Esto es guerra”. Tras dejar dicho comunicado hacia el final del programa, el conductor de televisión reveló que se ausentará por un tiempo del reality.

Esto causó impresión al ‘Tribunal’, quien decidió abrir una de las “cajas” y dar a conocer, este lunes, al nuevo conductor que podría reemplazar al presentador.

Gian Piero Díaz se va de EEG.

Cabe señalar, que anteriormente ya se estaba anunciando la revelación de un tercer integrante en el grupo de conductores del exitoso programa de competencias de América Televisión. Las palabras de Gian Piero Díaz fueron breves, por lo que dejó muchas dudas sobre cuánto tiempo quedará fuera de “Esto es guerra”.

¿Qué dijo Gian Piero Diaz sobre su salida de “Esto es guerra”?

El conductor de televisión dijo que su ausencia se debe a asuntos privados. “Por un tema personal me voy a tener que ausentar, un tiempo, del programa. Esto va en serio, más allá de las bromas que hago”, dijo el amigo de Renzo Schuller.

Gian Piero Díaz y Jazmín Pinedo en EEG.

tras este anuncio, Jazmín Pinedo no se mostró conforme, y le cuestionó el por qué de esta radical decisión. La temporada 2020 había iniciado con buen pie, sin embargo, el comunicado de la figura de América sorprendió a todos los competidores.

La rencilla entre Gian Piero Diaz y Jazmin Pinedo

En la última edición del programa reality “Esto es Guerra”, el presentador Gian Piero Diaz le reclamó a su compañera de conducción Jazmin Pinedo, debido a una falta de ‘fair play, por parte del equipo de los guerreros.

El problema se originó debido a que el combatiente Mario Irivarren sufrió un fuerte golpe, pero los guerreros no detuvieron la carrera, a pesar del malestar de su compañero. Al respecto, Gian Piero Díaz soltó un duro comentario hacia el equipo contrario. “Ustedes están ventilando el tema del ‘fair play’”, dijo la figura de América Televisión.

La exconductora del programa Mujeres no se quedó callada y se dirigió a su colega. “Por favor Gian Piero, yo me caigo ahorita y luego me paro”, dijo la exnovia de Gino Assereto.