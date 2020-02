Luego de que Gian Piero Díaz anunciara su retiro temporal de “Esto es Guerra”, muchos se encuentran ansiosos por saber quién será el nuevo compañero de Jazmín Pinedo en la conducción. Uno de los nombres que viene sonando fuerte es el de Cristian Rivero.

Al parecer, el también actor asumiría un nuevo reto en su carrera televisiva para animar el reality de América TV al lado de la popular ‘Chinita’ durante el tiempo que ‘Pipi’ esté ausente.

Cristian Rivero habría terminado su relación laboral con Latina, canal donde protagonizó varios programas concursos como “Yo Soy”, “La Voz” y “Rojo fama contrafama” y por eso ahora estaría libre para poder integrarse a “Esto es Guerra”, según fuentes de Trome.

De acuerdo a la citada fuente, Pro TV habría aprovechado la situación para hacerle la oferta de trabajo al esposo de Gianella Neyra.

De esta forma, Cristian Rivero le seguiría los pasos a Jazmín Pinedo, quien también dejó Latina para sumarse a América TV como conductora de “Esto es Guerra”.

Gian Piero Díaz anuncia su retiro temporal de “Esto es Guerra”

El viernes pasado, Gian Piero Díaz sorprendió al revelar que se alejaría temporalmente de la conducción de “Esto es Guerra”. “Para mí no es fácil poder decir lo que les voy a decir, la verdad es que lo he venido pensando bastante tiempo, pero nada, creo que es justo que todos lo sepan... Por un tema personal yo me voy a tener que ausentar un tiempo del programa”, manifestó.

Cristian Rivero trabajo con Jazmín Pinedo

Como se recuerda, en el 2016, Cristian Rivero y Jazmín Pinedo trabajaron juntos en la animación del show concurso “Los reyes del playback”, donde diferentes artistas se presentaban y demostraban su talento para realizar fonomímicas.