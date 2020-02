A sus 22 años, la actriz estadounidense de origen vietnamita Lana Condor tiene claro que la fama es como vivir en una burbuja, así que con la ayuda de su familia intenta mantener su cable siempre a tierra. La estrella de la película ‘A todos los chicos de los que me enamoré’, de la que esta semana Netflix estrenó la segunda parte: A todos los chicos: P.D. Todavía te quiero, conversó con La República sobre su personaje, la indecisa Lara Jean y cómo maneja el éxito en su vida y con sus fans.

PUEDES VER A todos los chicos de los que me enamore 2: Noah Centineo lanza advertencia sobre la precuela

En esta segunda película, Lara se debatirá entre dos amores. ¿Cuál es el mensaje de esta historia a los millones de jóvenes que la siguen?

Considero que Lara Jean se encuentra en el momento de descubrir y experimentar cosas por ella misma, no creo que realmente esté enamorada de ambos porque su gran amor es Peter Kavinsky, quién es su primer enamorado, su primera cita, y su historia de amor. Esta nueva película aborda problemas e inseguridades que todos hemos sentido en este despertar de sentimientos, pero además el mensaje principal es demostrar que la comunicación es muy importante, que hay que buscar gente en la que confiar y que las cosas que quieras hacer con tu cuerpo es tu elección. Nadie te puede forzar a situaciones en las que no estás cómoda, es tu decisión decir sí o no. Por lo tanto, lo resumiría en: comunicación, confianza y tener la seguridad que sea lo que estás haciendo es porque quieres, ya sea con tu corazón o con tu cuerpo.

¿Qué es lo que más te gusta de tu personaje y qué es lo que no te agrada?

Me encanta que mi personaje tenga ese estilo a la antigua y que no sienta vergüenza de eso. A ella le gusta hacer álbumes personalizados, leer novelas y crear fantasías en su mente. Lara es pasional, clásica y nunca trata de ser alguien que no es. Ama ser ella y cree en la historia de amor Peter-Lara. Por otro lado, algo en lo que podría trabajar es en no ser tan impulsiva y tratar de entender mejor sus sentimientos, a veces por su edad, no logra identificar qué es lo que siente de verdad.

¿Cómo fue interpretar esta nueva versión de Lara Jean?

Fue bastante emocionante, yo realmente quería que Lara Jean siga encontrando su voz y su independencia. Estos dos aspectos para mí son los más importantes, porque hay cosas en las que Lara Jean piensa todo el tiempo, y claro, se ven como una comunicación con ella misma o una voz en off, pero es momento de que esas inseguridades y opiniones las diga en voz alta. Creo que era importante para mí verla crecer y sentirse más segura de sí misma. Así que me sentí bastante afortunada de crecer con el personaje.

Cuándo recién escuchaste sobre la historia, ¿qué fue lo que más llamó tu atención?

Lo que más me gustó fue que Lara Jean es una bella persona, tiene un gran espíritu y un buen corazón. Yo creo que necesitamos más de esas personas en el mundo. Además, soy bastante fan de los libros, para mí es emocionante ser parte de la película. También creo que uno siempre debería ser agradecido, yo siempre agradeceré la oportunidad que tengo con Lara Jean.

¿Cómo ha sido para ti lidiar con la fama?

Por suerte, tengo una maravillosa familia y amigos que son lo más importante para mí. Ellos me ayudaron en los momentos difíciles, y cuidan de mí para evitar posibles tropiezos. Tú sabes, cuando te enfrentas de pronto a la fama, por un lado te sientes agradecida por las cosas maravillosas que empiezan a suceder, por ejemplo asistes a eventos divertidos, premiaciones, entrevistas, pero de pronto las personas te ven de manera distinta y puedes cegarte a sus intenciones. Por suerte mi familia y amigos han sabido guiarme.

PUEDES VER Strangers Things 4: Los otros niños como Eleven que aparecerían en la nueva temporada

Vivimos tiempos violentos y las redes sociales son violentas. ¿Cómo te llevas con ellas? ¿Cómo haces para que los comentarios agresivos no te afecten?

No leo los comentarios malos, en Instagram tú puedes elegir desactivar los comentarios para que estos no alteren tu vida personal y eso fue lo que hice, para mí, esto es autocuidarse. Vivimos en tiempos difíciles, y entiendo que debemos ser tolerantes, fuera de las redes también te ves expuesta a todo tipo de comentarios, por lo que debes aceptar que es la opinión de otra persona, pero entender que eso no significa que sea real. Todos nosotros hemos venido a ser felices, y no vale la pena gastar tiempo en cosas que no nos van a sumar.